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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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Участники дискуссии на "Startup Tour 2016" во Владивостоке обсудили инструменты господдержки и коммерциализации инноваций
«Подъем Сибири и Дальнего Востока объявлен Президентом Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век. Решение этой задачи требует нетривиальных подходов. Новые механизмы развития созданы недавно и сфокусированы на точках роста, которыми станут территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт, крупные города, промышленные центры. Сейчас на Дальнем Востоке есть спрос на инновации. Задача - обеспечить, чтобы качество предложенных решений отвечало спросу», - отметил в своем вступительном слове заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов.
Тема качества инновационных решений, их востребованности рынком и перспектива коммерциализации звучала рефреном едва ли не в каждом выступлении участников дискуссии, а также в кулуарах мероприятия.
По мнению генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, пока слово стартап инвесторов немного пугает: «Кто такой стартапер? Это человек, который надеется запустить новый бизнес на чужие деньги. Вы приходите к распорядителю капитала и говорите - у меня есть технология, идея, бизнес-план. Дайте миллион долларов или рублей. Здесь напрашивается аналогия со стоматологом. Вы к нему пришли, а он говорит, что зубы никогда не лечил, но обо всем прочитал, закончил Сколково и у него есть инновационная идея, как вас вылечить. Хотел бы передать от инвестиционного сообщества пожелание, чтобы слово «стартап» стало синонимом равноправного партнерства. При этом надо помнить, что рынок – важнее, чем технологии. Важно чтобы на инновацию был спрос. И чтобы вокруг дела сложилась команда. Мы, инвесторы, в первую очередь смотрим на людей, нам бы хотелось видеть 4-5 человек с опытом работы в своей отрасли. В проект должны быть вложены деньги и усилия команды. Важно, чтобы компания что-то продавала - пусть и в небольших масштабах. Инвестиции нужно привлекать для того, чтобы масштабировать востребованный продукт».
При этом, резюмировал генеральный директор ФРДВ, вовсе не обязательно, чтобы речь шла только лишь о создании предприятий, которые перевернут мир с помощью принципиально новых технологий. Российское хозяйство только перестраивается на новые рельсы экономики XXI века, поэтому пока технологии можно заимствовать. Чекунков убежден, что страна с населением 140 млн чел не может быть построена только на заманчивых мечтах о глобальных компаниях, которые перевернут мир.
«Прорывные вещи – это не фантастическая вспышка счастья, а следствие поступательного движения, искусство возможного», - резюмировал руководитель государственного инвестфонда, ориентированного на поддержку крупных промышленных и инфраструктурных проектов.
Также в мероприятии приняли участие представители Минвостокразвития, руководитель Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков, вице-президент фонда «Сколково» по развитию деятельности на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин, глава приморского краевого отделения «Опоры России» Константин Богданенко, академик Александр Кулешов и другие эксперты.
Дискуссии об инновациях, а также поиск перспективных проектов продолжатся в других регионах Дальневосточного федерального округа. По информации организаторов «Startup Tour 2016», дальневосточниками уже инициировано более 119 проектов. После подведения итогов 15 победителей получат приглашение на финальное мероприятие – Startup Village 2016, которое пройдет в Сколково в июне.
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