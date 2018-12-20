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Беспилотники помогут выявлять незаконные рубки в Приморском и Хабаровском краях
5-8 февраля в Центре инноваций лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке WWF России прошли обучение 25 специалистов лесного хозяйства Приморского и Хабаровского краев по управлению беспилотными летательными аппаратами, применению их для выявления незаконных рубок и проверки сигналов системы космического мониторинга «КЕДР», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.
«Мы видим, насколько стремительно новые технологии входят в разные сферы жизни. Лесному хозяйству, тем более на таких ценных по биоразнообразию территориях, как юг Дальнего Востока, нельзя отставать. Сегодня с помощью беспилотников можно существенно облегчить множество производственных задач лесного хозяйства. Дроны позволяют намного быстрее обследовать труднодоступные территории, экономят время и увеличивают продуктивность труда лесных инспекторов, и, кроме того, дают возможность получить качественную оценку состояния лесов, — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с ПГСХА проводит интенсивное обучение новым технологиям в лесоуправлении. Результатом данных курсов станет появление большего числа пилотов, обученных применять дроны в лесном хозяйстве».
Важно, что в обучении, предложенном WWF России и ПГСХА, приняли участие сотрудники Департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края, Центров защиты леса двух регионов, Приморской авиабазы, а также студенты дружины охраны природы «Тис» ПГСХА.
Александр Ярошовец и Николай Базалий, сотрудники Центра защиты леса. Фото Елены Старостиной, WWF России.
«Очень интересные и нужные курсы. Я, конечно, знал о существовании беспилотников, но напрямую с такой чудо-техникой познакомился только на этом семинаре. Немножко было страшновато, потому что вещь дорогая, можно и повредить. Но ребята, которые учат нас управлять этими дронами, все внятно объяснили, научили и что-то стало получаться. Но помимо того, что надо уметь им управлять, есть еще программное обеспечение, с которым надо уметь работать. В Центре защиты леса у нас есть задачи по лесопатологическому обследованию, в частности, визуальному, куда сложно дойти-доехать, и такая техника очень бы пригодилась», — делится впечатлениями Александр Ярошовец, инженер-лесопатолог Центра защиты леса Приморского края.
За 4 дня обучения участники прошли курс от изучения теоретических основ устройства и управления дронами до самостоятельного выполнения практических задач: взлёта, посадки и ручного управления беспилотными летательными аппаратами, создания и проведения полётных миссий.
Екатерина Лысун, Центр защиты леса Хабаровского края. Фото Дарьи Червовой, PrimDiscovery.
«Использование беспилотных летательных аппаратов ФБУ «Рослесозащита» считает перспективным как в исследовании состояния лесных насаждений, так и в обследовании крупных участков, картировании и прочих тем, которые актуальны в лесном хозяйстве. Мы благодарны Приморской сельскохозяйственной академии и WWF России, которые пригласили нас на это обучение — очень важно было пообщаться с коллегами и перенять профессиональный опыт. Например, по применению специализированных программных продуктов, разработанных именно для лесного хозяйства», — говорит Екатерина Лысун начальник отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем Центра защиты леса Хабаровского края — филиала ФБУ «Рослесозащита».
Система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», разработанная при поддержке WWF России, с 2017 года используется в Приморском и Хабаровском краях. Ее применяют на практике оперативные мобильные группы лесного надзора, которые выявляют и пресекают факты незаконного лесопользования с использованием современных технологий. Вместе с управлениями лесами Приморского и Хабаровского краев WWF развивает систему «КЕДР» и постоянно дополняем её различными модулями. Благодаря совместному проекту WWF России с компанией «М.Видео» и сообществом предпринимателей «Бизнес Молодость», появилась возможность внедрить в систему «КЕДР» автоматическое планирование миссий для беспилотных летательных аппаратов и использовать БПЛА в работе лесных инспекторов.
«М.Видео» — неравнодушная компания, которая понимает, что забота об экологии и окружающем мире необходима и чрезвычайно важна не только для нас, но и для будущих поколений. Именно поэтому мы инициируем и поддерживаем ряд важных экологических проектов: компания давно полностью отказалась от пластиковых пакетов и на постоянной основе помогает российским природным заповедникам. Фонд дикой природы – наш надежный партнер уже более 15 лет, нам близок системный и последовательный подход WWF. Поэтому мы рады, что у нас с Фондом есть совместные планы и общие проекты по защите окружающего мира», — говорит Александр Тынкован, президент ОАО «М.Видео».
Дроны, закупленные при поддержке компании «М.Видео» и сообщества предпринимателей «Бизнес Молодость», были торжественно переданы на этой неделе сотрудникам Департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края. Это оборудование дополнит аппаратный парк лесного надзора и будет использовано для обеспечения работы системы космического мониторинга лесоизменений «КЕДР».
Алексей Тицкий, межрайонный госинспектор Департамента лесного хозяйства Приморья. Фото Дарьи Червовой, PrimDiscovery.
«В Приморье за 2018 год по данным системы дистанционного мониторинга «КЕДР» проведено наземное обследование 48 лесных участков на территории Рощинского и Дальнереченского лесничеств. По результатам проведенной работы установлено пять фактов незаконной рубки лесных насаждений, правоохранительными органами возбуждены уголовные дела. В настоящее время наземное обследование лесных участков по данным системы проводится в Рощинском лесничестве. В текущем году, буквально на этой неделе, выявлено три незаконных рубки в Рощинском лесничестве, материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. В труднодоступных участках для подтверждения незаконной рубки используется квадрокоптер. Дроны помогают существенно улучшить нашу работу, получить ортофотопланы высокого качества, заглянуть на такие участки, куда даже на высокопроходимой технике сложно добраться», — комментирует Анатолий Тицкий, межрайонный государственный лесной инспектор Департамента лесного хозяйства Приморского края.
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