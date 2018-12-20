Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 09 Февраля, 03:29 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66.06 р.
1 EUR 74.9 р.
100 JPY 60.17 р.
10 CNY 97.95 р.
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
08.02 |
Беспилотники помогут выявлять незаконные рубки в Приморском и Хабаровском краях
08.02 |
"К нам едет ревизор!"
08.02 |
Резидент территории опережающего развития вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
08.02 |
В Приморье доступной рыбы стало еще больше
08.02 |
Как сэкономить при открытии своего дела
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Февраля 2019, 19:25 | Регион сегодня

Беспилотники помогут выявлять незаконные рубки в Приморском и Хабаровском краях

WWF России передал дроны Департаменту лесного хозяйства Приморского края и Управлению лесами Правительства Хабаровского края, и организовал обучение в ПГСХА специалистов лесной отрасли по управлению БПЛА и созданию полётных миссий

5-8 февраля в Центре инноваций лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке WWF России прошли обучение 25 специалистов лесного хозяйства Приморского и Хабаровского краев по управлению беспилотными летательными аппаратами, применению их для выявления незаконных рубок и проверки сигналов системы космического мониторинга «КЕДР», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.

 
Передача БПЛА. Фото Дарьи Червовой, PrimDiscovery.
 

«Мы видим, насколько стремительно новые технологии входят в разные сферы жизни. Лесному хозяйству, тем более на таких ценных по биоразнообразию территориях, как юг Дальнего Востока, нельзя отставать. Сегодня с помощью беспилотников можно существенно облегчить множество производственных задач лесного хозяйства. Дроны позволяют намного быстрее обследовать труднодоступные территории, экономят время и увеличивают продуктивность труда лесных инспекторов, и, кроме того, дают возможность получить качественную оценку состояния лесов, — говорит Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с ПГСХА проводит интенсивное обучение новым технологиям в лесоуправлении. Результатом данных курсов станет появление большего числа пилотов, обученных применять дроны в лесном хозяйстве».

Важно, что в обучении, предложенном WWF России и ПГСХА, приняли участие сотрудники Департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края, Центров защиты леса двух регионов, Приморской авиабазы, а также студенты дружины охраны природы «Тис» ПГСХА.

 

Александр Ярошовец и Николай Базалий, сотрудники Центра защиты леса. Фото Елены Старостиной, WWF России.

«Очень интересные и нужные курсы. Я, конечно, знал о существовании беспилотников, но напрямую с такой чудо-техникой познакомился только на этом семинаре. Немножко было страшновато, потому что вещь дорогая, можно и повредить. Но ребята, которые учат нас управлять этими дронами, все внятно объяснили, научили и что-то стало получаться. Но помимо того, что надо уметь им управлять, есть еще программное обеспечение, с которым надо уметь работать. В Центре защиты леса у нас есть задачи по лесопатологическому обследованию, в частности, визуальному, куда сложно дойти-доехать, и такая техника очень бы пригодилась», — делится впечатлениями Александр Ярошовец, инженер-лесопатолог Центра защиты леса Приморского края.

За 4 дня обучения участники прошли курс от изучения теоретических основ устройства и управления дронами до самостоятельного выполнения практических задач: взлёта, посадки и ручного управления беспилотными летательными аппаратами, создания и проведения полётных миссий.

 

Екатерина Лысун, Центр защиты леса Хабаровского края. Фото Дарьи Червовой, PrimDiscovery.

«Использование беспилотных летательных аппаратов ФБУ «Рослесозащита» считает перспективным как в исследовании состояния лесных насаждений, так и в обследовании крупных участков, картировании и прочих тем, которые актуальны в лесном хозяйстве. Мы благодарны Приморской сельскохозяйственной академии и WWF России, которые пригласили нас на это обучение — очень важно было пообщаться с коллегами и перенять профессиональный опыт. Например, по применению специализированных программных продуктов, разработанных именно для лесного хозяйства», говорит Екатерина Лысун начальник отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем Центра защиты леса Хабаровского края — филиала ФБУ «Рослесозащита».

Система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», разработанная при поддержке WWF России, с 2017 года используется в Приморском и Хабаровском краях. Ее применяют на практике оперативные мобильные группы лесного надзора, которые выявляют и пресекают факты незаконного лесопользования с использованием современных технологий. Вместе с управлениями лесами Приморского и Хабаровского краев WWF развивает систему «КЕДР» и постоянно дополняем её различными модулями. Благодаря совместному проекту WWF России с компанией «М.Видео» и сообществом предпринимателей «Бизнес Молодость», появилась возможность внедрить в систему «КЕДР» автоматическое планирование миссий для беспилотных летательных аппаратов и использовать БПЛА в работе лесных инспекторов.

«М.Видео» — неравнодушная компания, которая понимает, что забота об экологии и окружающем мире необходима и чрезвычайно важна не только для нас, но и для будущих поколений. Именно поэтому мы инициируем и поддерживаем ряд важных экологических проектов: компания давно полностью отказалась от пластиковых пакетов и на постоянной основе помогает российским природным заповедникам. Фонд дикой природы – наш надежный партнер уже более 15 лет, нам близок системный и последовательный подход WWF. Поэтому мы рады, что у нас с Фондом есть совместные планы и общие проекты по защите окружающего мира», — говорит Александр Тынкован, президент ОАО «М.Видео».

Дроны, закупленные при поддержке компании «М.Видео» и сообщества предпринимателей «Бизнес Молодость», были торжественно переданы на этой неделе сотрудникам Департамента лесного хозяйства Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края. Это оборудование дополнит аппаратный парк лесного надзора и будет использовано для обеспечения работы системы космического мониторинга лесоизменений «КЕДР».

Алексей Тицкий, межрайонный госинспектор Департамента лесного хозяйства Приморья. Фото Дарьи Червовой, PrimDiscovery.

«В Приморье за 2018 год по данным системы дистанционного мониторинга «КЕДР» проведено наземное обследование 48 лесных участков на территории Рощинского и Дальнереченского лесничеств. По результатам проведенной работы установлено пять фактов незаконной рубки лесных насаждений, правоохранительными органами возбуждены уголовные дела. В настоящее время наземное обследование лесных участков по данным системы проводится в Рощинском лесничестве. В текущем году, буквально на этой неделе, выявлено три незаконных рубки в Рощинском лесничестве, материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. В труднодоступных участках для подтверждения незаконной рубки используется квадрокоптер. Дроны помогают существенно улучшить нашу работу, получить ортофотопланы высокого качества, заглянуть на такие участки, куда даже на высокопроходимой технике сложно добраться», — комментирует Анатолий Тицкий, межрайонный государственный лесной инспектор Департамента лесного хозяйства Приморского края.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: мониторинг  wwf России  пожары  кедр 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика