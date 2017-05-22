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Китай получит кратчайший выход к морским портам
Россия и Китай заключат межправительственное соглашение о реализации международных транспортных коридоров. Документ планируется подписать во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в июле, сообщил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сегодня, 8 июня, на полях Дальневосточного МедиаСаммита-2017 в Приморье.
Глава Министерства рассказал, как реализуются проекты международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые свяжут северо-восточные провинции Китая с приморскими портами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
«Это взаимовыгодные проекты, и китайская сторона, безусловно, заинтересована в их реализации. Она получит кратчайший выход к морским портам, мы – грузовую базу. По нашим оценкам, грузооборот коридоров составит 45 миллионов тонн, это контейнерные грузы и зерно. Согласно Концепции развития транспортных коридоров, утвержденной Правительством РФ, инфраструктура МТК будет создаваться за счет частных инвестиций. Их рентабельность составит не менее 10% годовых. Недавно я провел в Пекине обстоятельные переговоры с кругом китайских партнёров, с компаниями, которые занимаются строительством инфраструктуры, и финансовыми структурами. Китайская сторона подтвердила наши расчеты и приняла политическое решение, что она будет поддерживать проекты МТК», - отметил Александр Галушка.
По словам Министра по развитию Дальнего Востока, параллельно российской стороной усовершенствован ряд сопутствующих механизмов: это круглосуточная работа пунктов пропуска, электронное декларирование грузов, кроме того, в ближайшее время выйдет постановление Правительства, признающее пункт пропуска не границей, а портом. И уже отмечается рост грузооборота по транспортному коридору «Приморье-1».
Следующим шагом в развитии проектов, по словам Александра Галушки, станет межправительственное соглашение России и Китая, которое планируется подписать во время визита председателя КНР в Москву в июле этого года.
«Это принципиально важный шаг. Далее будет создана совместная российско-китайская управляющая компания, и мы будем предметно работать с инвесторами, вместе определять необходимый объём грузовой базы и другие параметры. Транспортным коридорам также будет посвящено одно из мероприятий третьего Восточного экономического форума», - подчеркнул глава Министерства по развитию Дальнего Востока.
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