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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Во Владивостоке растет количество томографов
Благодаря сотрудничеству «КТ Центр» и «Сименс Финанс» в городе появился еще один современный томограф. Siemens SOMATOM Emotion обеспечивает качественную диагностику жителям Владивостока и Приморья. Сделка стала отличным примером того, как сочетание финансирования и технологий от «Сименс» создает решения, выгодные обеим сторонам и региону в целом. Лизинговая компания предоставила «КТ Центр» минимальный аванс и отсрочку по внесению платежей, которые будут равномерно распределены на 5 лет.
«Изначально мы планировали приобрести томограф другой марки, но проект с оборудованием «Сименс» позволил нам снизить первоначальные расходы. Компания «Сименс Финанс» предоставила инвестиции для покупки SOMATOM и полностью организовала сделку. Мы оплатили всего 15% от стоимости оборудования и сейчас вносим лизинговые платежи уже из поступающей выручки, которая, не буду скрывать, достаточно стабильна. Во-первых, потому что качественная КТ-диагностика в принципе пользуется спросом. Во-вторых, стоимость услуг мы смогли удержать на среднем уровне: просто не было необходимости делать наценку, чтобы окупить затраты на оборудование. Очень важно, что специалисты лизинговой компании помогли на всех этапах сделки и мы смогли спокойно заниматься своей работой. В общем, более дорогой проект оказался таким только с первого взгляда и в долгосрочной перспективе станет еще эффективнее», — рассказала Анна Александрова, директор ООО «КТ Центр».
Финансирование медицинского оборудования – важное направление деятельности, которое требует учета разных факторов, экспертных знаний и опыта. Благодаря пониманию медицинских технологии и рынка здравоохранения в целом, «Сименс Финанс» предоставляет лизинговые инвестиции на условиях, которые соответствуют потребностям частных клиник. В Европе лизинг – обычный метод приобретения диагностического оборудования, более выгодный с точки зрения денежных потоков. По мнению специалистов «Сименс Финанс», с учетом развития частной медицины в России, такие комплексные решения будут востребованы и в перспективе во многих регионах. Как уточнила Оксана Буняк, директор «Сименс Финанс» во Владивостоке, в этой тенденции Приморский край – не исключение.
«Приятно знать, что наше сотрудничество позволит «КТ Центр» не только получить экономический эффект, но и поможет жителям города получать современную диагностику по доступным ценам. «Сименс Финанс» уже 6 лет работает в сегменте частных клиник на всей территории страны. Счет проектов по оснащению российских медцентров уже пошел на десятки, и Владивосток – не исключение. По опыту нашей компании, SOMATOM Emotion востребован многими клиниками в крупных городах России: его конфигурация обеспечивает отличное качество изображений при минимально возможной лучевой нагрузке на пациента. Теперь такая диагностика в нашем городе стала более доступной, и мы с удовольствием будем следить за успехами компании».
Досье "ДВ-капитал": ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое «Сименс», а также оборудование с комплектующими «Сименс»; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель «Сименс Финанс» превысил 34,8 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) - 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance
«Сименс Финанс» во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Тел.: (423) 260 7777
www.facebook.com/SiemensFinance
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