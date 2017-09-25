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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами выросли в 1,4 раза
Со станций Дальневосточной железной дороги в январе – сентябре текущего года отправлено 120 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом более 228,6 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 89 ускоренных составов, перевезено 158,3 тыс. тонн рыбы.
Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков.
В целом в январе-сентябре 2017 года со станций ДВЖД отправлено 432,7 тыс. тонн рыбы, что на 3,6% ниже прошлогоднего уровня.
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