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10 Мая 2016, 16:22 | Регион сегодня

Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток

Президент России Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ принять участие во втором Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в период с 2 по 3 сентября этого года. Об этом сообщил по итогам прошедших переговоров глава МИД России Сергей Лавров.

В настоящее время Россия занимает 15-е место среди внешнеторговых партнеров Японии (удельный вес в японской торговле - 1,6%). Япония - 7-е место среди партнеров России (доля в товарообороте - 4,1%). При этом Япония продолжает оставаться одним из основных торговых партнеров дальневосточного макрорегиона. Интерес японские инвесторы проявляют к территориям опережающего развития и Свободному порту Владивосток. Один из ярких успешных примеров такого сотрудничества - строительство и обеспечение эксплуатации тепличного комплекса японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Общая сумма инвестиций составляет 500 млн рублей. Предполагается расширение проекта с привлечением инвестиций до объема в 1,5 млрд рублей.

Еще одна заявка с японским участием на строительство круглогодичной теплицы поступила в якутскую ТОР «Кангалассы». Соинвестор проекта - компания «Хоккайдо Корпорейшн» (Hokkaido Corporation). Проектный объем реализации продукции: помидоры - 480 тыс. кг/год, огурцы - 1344 тыс. кг/год, зелень – 384 тыс. кг/год. Общая сумма предполагаемых инвестиций – 1,335 млрд рублей.

Также в управляющую компанию Свободного порта Владивосток поступила заявка на резиденство от дочернего предприятия «Тосей Ко. Лтд.» (Tosei Co.LTD). Компания планирует реализовать проект по созданию специализированного перегрузочного комплекса в Партизанском районе Приморского края, предназначенного для отгрузки угля, поступающего в порт по железной дороге для отправки морским транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Плановая производительность комплекса – 20,000,000 тонн в год. Объем инвестиций – 60, 618 млрд рублей. Заявка одобрена, соглашение находится на стадии согласования.

Первые результаты работы иностранных инвесторов в рамках ТОР планируется продемонстрировать на втором Восточном экономическом форуме. Напомним, первый Восточный экономический форум, прошедший в 2015 году, собрал почти 2,5 тысячи участников из 32 стран. В рамках мероприятия было подписано 109 соглашений на общую сумму в 1,8 трлн руб.

Как отметил доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин, именно экономическая площадка может стать тем ресурсом, который обеспечит в дальнейшем налаживание стабильных и взаимовыгодных связей для решения всего комплекса вопросов межгосударственных отношений. Вместе с тем, по словам эксперта, параллельно с Японией продолжают активно развиваться взаимоотношения с Китаем и другими странами АТР, что свидетельствует о многовекторности экономической политики России.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Путин  ВЭФ  свободный порт владивосток 


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