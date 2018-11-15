|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Декабря, 21:56 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток
В настоящее время Россия занимает 15-е место среди внешнеторговых партнеров Японии (удельный вес в японской торговле - 1,6%). Япония - 7-е место среди партнеров России (доля в товарообороте - 4,1%). При этом Япония продолжает оставаться одним из основных торговых партнеров дальневосточного макрорегиона. Интерес японские инвесторы проявляют к территориям опережающего развития и Свободному порту Владивосток. Один из ярких успешных примеров такого сотрудничества - строительство и обеспечение эксплуатации тепличного комплекса японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Общая сумма инвестиций составляет 500 млн рублей. Предполагается расширение проекта с привлечением инвестиций до объема в 1,5 млрд рублей.
Еще одна заявка с японским участием на строительство круглогодичной теплицы поступила в якутскую ТОР «Кангалассы». Соинвестор проекта - компания «Хоккайдо Корпорейшн» (Hokkaido Corporation). Проектный объем реализации продукции: помидоры - 480 тыс. кг/год, огурцы - 1344 тыс. кг/год, зелень – 384 тыс. кг/год. Общая сумма предполагаемых инвестиций – 1,335 млрд рублей.
Также в управляющую компанию Свободного порта Владивосток поступила заявка на резиденство от дочернего предприятия «Тосей Ко. Лтд.» (Tosei Co.LTD). Компания планирует реализовать проект по созданию специализированного перегрузочного комплекса в Партизанском районе Приморского края, предназначенного для отгрузки угля, поступающего в порт по железной дороге для отправки морским транспортом на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Плановая производительность комплекса – 20,000,000 тонн в год. Объем инвестиций – 60, 618 млрд рублей. Заявка одобрена, соглашение находится на стадии согласования.
Первые результаты работы иностранных инвесторов в рамках ТОР планируется продемонстрировать на втором Восточном экономическом форуме. Напомним, первый Восточный экономический форум, прошедший в 2015 году, собрал почти 2,5 тысячи участников из 32 стран. В рамках мероприятия было подписано 109 соглашений на общую сумму в 1,8 трлн руб.
Как отметил доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин, именно экономическая площадка может стать тем ресурсом, который обеспечит в дальнейшем налаживание стабильных и взаимовыгодных связей для решения всего комплекса вопросов межгосударственных отношений. Вместе с тем, по словам эксперта, параллельно с Японией продолжают активно развиваться взаимоотношения с Китаем и другими странами АТР, что свидетельствует о многовекторности экономической политики России.
- В столице Приморья заработал "Vladivostok CityPASS"
- Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
- Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
- Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
- В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре
- Вуз Приморья открыл первое представительство российского университета во Вьетнаме
- C нового года в Приморье вводят налоговые льготы для малого бизнеса
- Во Владивостоке откроют "Экспресс-биржу труда"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.