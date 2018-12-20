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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дополнительные рейсы из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург появятся в "высокий" сезон
Авиакомпания «ИрАэро», выполнявшая полеты из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург, планирует возобновить работу в Приморье в весенний период, когда спрос на авиабилеты традиционно увеличится.
Как сообщил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий, авиакомпания планировала летать из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург в «высокий» сезон, включая предновогодние дни и праздничный период. 10 января «ИрАэро» по плану приостановила полеты из Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Авиакомпания намерена возобновить полеты весной, когда спрос на авиабилеты традиционно увеличивается. Рейсы будут выполняться из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург», – отметил он.
Сейчас из Владивостока в Москву ежедневно выполняют полеты авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия». В департаменте транспорта и дорожного хозяйства подчеркнули: дефицита авиабилетов в столицу нет.
Всего из Приморья авиарейсы выполняются более чем по 40 направлениям, включая зарубежные направления, полеты в города России и внутрикраевые рейсы.
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