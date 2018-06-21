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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Корейские бизнесмены хотят стать резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток
Как отметил замминистра Сергей Качаев, Дальний Восток вынужден конкурировать с экономиками стран АТР. «Мы ориентированы на создание конкурентоспособных условий и предлагаем корейским инвесторам условия с налоговыми преференциями и административными льготами, созданными в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток».
Он сообщил о прошедших российско-корейских переговорах в Сеуле, касающихся возможности открытия на территории Свободного порта Владивосток филиалов крупнейших медицинских центров из Республики Корея и создания российско-корейского агропромышленного инвестиционного фонда. «Мы передаем корейской стороне информацию о перспективных аграрных проектах и готовы обсуждать участие в них корейских инвесторов», – уточнил замминистра.
Как отметил Пак Ро Бёк, на Дальнем Востоке корейскими компаниями реализуется ряд сельскохозяйственных проектов, их перечень может быть расширен. Он также отметил интерес корейских инвесторов к созданию холодильных терминалов и заводов по переработке минтая в качестве резидентов ТОР или Свободного порта Владивосток.
В свою очередь Сергей Качаев выразил готовность Минвостокразвития рассмотреть заявки корейских инвесторов и объяснить им условия участия в ТОР и приморском порто-франко. Он также подчеркнул, что детальное обсуждение вопросов реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке вместе с представителями российских федеральных и региональных властей, органов власти Республики Корея, бизнес-сообщества обеих стран можно продолжить на очередном заседании Российско-Корейской Межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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