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Бизнес-миссия предпринимателей Приморья отправляется в Китай
С 13 по 17 июня в китайской провинции Хэйлунцзян пройдут Дни Приморского края. О масштабных мероприятиях, запланированных в рамках события, рассказал в ходе брифинга директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков (на фото).
Уже в начале следующей недели крупная делегация Приморского края отправится в Харбин для того, чтобы представить китайским партнерам весь масштаб возможностей региона в самых разных сферах – от образования и медицины до инвестиций и торговли. В течение нескольких дней на разных площадках города будут проводиться мероприятия, главная цель которых – расширение взаимодействия между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.
«Основной составляющей программы станет презентация инвестиционного потенциала нашего края и встречи в формате b2b. Для этого сформирована большая бизнес-миссия приморских предпринимателей, куда вошли более 200 представителей разных компаний. С китайской стороны участие в переговорах примут почти 300 бизнесменов. Мы надеемся, что итогом этих встреч станут новые договоры о сотрудничестве», – подчеркнул Алексей Старичков, отметив, что решение о проведении перекрестных Дней было принято Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и Губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао два года назад – на первом Восточном экономическом форуме.
Также программой приморских Дней предусмотрена демонстрация туристского потенциала края – на большом стенде разместят свои презентационные материалы региональный Туристско-информационный центр, крупные объекты турпоказа, туроператоры и туркомпании региона, которые предложат потенциальным туристам маршруты и туры по самым ярким и интересным местам Приморья.
Неотъемлемой частью этих Дней станут и культурно-образовательные мероприятия: состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием солистов Приморской сцены Мариинского театра, пройдут мастер-классы по созданию кукол, а также будет организована выставка картин приморских художников, в рамках которой преподаватели приморских вузов познакомят китайских школьников с русским искусством и азами русского языка.
Отдельная программа запланирована для расширения спортивных связей – 14 июня между командами Приморья и провинции Хэйлунцзян состоятся соревнования по футболу, хоккею, настольному теннису, восточным единоборствам.
Кроме того, пройдут встречи между представителями системы здравоохранения двух регионов и мероприятия, направленные на информационные обмены между российскими и китайскими СМИ.
«Открытие Дней состоится 14 июня. В мероприятиях примут участие глава Приморья Владимир Миклушевский и глава провинции-партнера Лу Хао. Уверен, что событие станет еще одним шагом на пути к укреплению и развитию наших отношений», – обозначил глава ведомства.
Отметим, Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян состоятся в рамках IV российско-китайского ЭКСПО. В этом году деловая часть ярмарки пройдет под лозунгом «Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций».
Напомним, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае состоялись в ноябре 2016 года. На разных площадках прошло более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества, участие в которых приняли более 500 человек. Открыл Дни провинции форум делового сотрудничества, который собрал на своей площадке 117 китайских компаний, а также приморских предпринимателей. По результатам встреч b2b был подписан ряд соглашений на общую сумму более 10 миллиардов рублей. В рамках дней состоялись также лекции по традиционной китайской медицине, конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и спортивные соревнования.
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