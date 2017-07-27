|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 11 Августа, 23:26 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
Свободный порт Владивосток: заявки, инвестиции, рабочие места (ИНФОГРАФИКА)Статус резидента свободного порта компания получила в сентябре 2016 года. Объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей. Планируется создать 31 рабочее место.
В рамках проекта резидент организовал производство на площади 1600 кв. метров, оснастив завод необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев с целью дальнейшего изготовления из них досок, брусков и других стройматериалов. Компания планирует выйти на объем производства 22 000 куб м. к 2018 году.
Проект реализуется в несколько этапов. Первый шаг осуществлен в 2016 году - подготовлена производственная площадка, подведены инженерные коммуникации, приобретено оборудование. Сегодня компания запустила производство по изготовлению доски обрезной, доски половой, паллетной доски и бруса. Следующим этапом станет установка оборудования по более тонкой обработке древесины. Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования по обработке тонкомера, монтаж сушильных камер, установка рубильных и щепорезных машин для измельчения веток, отходов лесопиления и пилорам, установка и запуск цеха по изготовлению топливных пеллет, что позволит максимально эффективно и безотходно перерабатывать лесоматериалы и сократит издержки компании.
По словам директора компании «Ольгинские лесопромышленники» Алексея Махова, доска и брус широко используются в строительстве домов, в производстве мебели, окон и дверей. «Мы ориентируемся на поставку продукции на внутреннем рынке Дальнего Востока, а также на выход в страны АТР – Китай и Японию. Ведение бизнеса в статусе резидента свободного порта Владивосток открывает серьезные перспективы для становления и развития среднего бизнеса и развития лесопромышленного комплекса региона, позволяет создать новые рабочие места, что, в свою очередь, улучшит социальную обстановку в регионе, позволит наладить производство готового продукта на территории Российской Федерации, что приведет к уменьшению оттока не переработанного сырья за границу».
Напомним, Правительство России приняло решение о продлении программы поддержки лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Соответствующее Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 230 резидентов с объемом инвестиций более 227 млрд рублей и планами создать более 26 тысяч рабочих мест.
С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 427 заявок на общую сумму инвестиций более 393 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 265 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 320 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.
- В Приморье резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- В Приморье пройдет конференция по IT-эффективности для бизнеса
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017
- Опубликована деловая программа третьего Восточного экономического форума
- Сборку электромобилей, создание яхтенного порта запустят резиденты ТОР и СПВ
- Количество туристов из Японии в Приморье увеличилось в 2 раза
- В Приморье экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн
- "Мечел" может поправить финансовое положение за счет портового актива в Приморье
- На ВЭФ во Владивостоке презентуют инвестпроекты общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.