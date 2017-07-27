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11 Августа 2017, 17:38 | Регион сегодня

В Приморье резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство

Компания "Ольгинские лесопромышленники", резидент свободного порта Владивосток, реализовала первый этап инвестиционного проекта по созданию предприятия безотходной переработки круглого леса в Ольгинском районе Приморского края.

В рамках проекта резидент организовал производство на площади 1600 кв. метров, оснастив завод необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев с целью дальнейшего изготовления из них досок, брусков и других стройматериалов. Компания планирует выйти на объем производства 22 000 куб м. к 2018 году.

Проект реализуется в несколько этапов. Первый шаг осуществлен в 2016 году - подготовлена производственная площадка, подведены инженерные коммуникации, приобретено оборудование. Сегодня компания запустила производство по изготовлению доски обрезной, доски половой, паллетной доски и бруса. Следующим этапом станет установка оборудования по более тонкой обработке древесины. Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования по обработке тонкомера, монтаж сушильных камер, установка рубильных и щепорезных машин для измельчения веток, отходов лесопиления и пилорам, установка и запуск цеха по изготовлению топливных пеллет, что позволит максимально эффективно и безотходно перерабатывать лесоматериалы и сократит издержки компании.

По словам директора компании «Ольгинские лесопромышленники» Алексея Махова, доска и брус широко используются в строительстве домов, в производстве мебели, окон и дверей. «Мы ориентируемся на поставку продукции на внутреннем рынке Дальнего Востока, а также на выход в страны АТР – Китай и Японию. Ведение бизнеса в статусе резидента свободного порта Владивосток открывает серьезные перспективы для становления и развития среднего бизнеса и развития лесопромышленного комплекса региона, позволяет создать новые рабочие места, что, в свою очередь, улучшит социальную обстановку в регионе, позволит наладить производство готового продукта на территории Российской Федерации, что приведет к уменьшению оттока не переработанного сырья за границу».

Напомним, Правительство России приняло решение о продлении программы поддержки лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Соответствующее Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 230 резидентов с объемом инвестиций более 227 млрд рублей и планами создать более 26 тысяч рабочих мест.

С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 427 заявок на общую сумму инвестиций более 393 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 265 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 320 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: свободный порт владивосток  производство  СВП 


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