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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:05 |
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ИТОГИ - 2014: Приморье с оптимизмом смотрит на сотрудничество с другими странами
- Глава Приморья Владимир Миклушевский назначил вас куратором пяти территорий. Это Анучинский, Тернейский и Чугуевский районы, Арсеньевский городской округ и поселок Ярославский. Все территории по-своему непростые. Какие основные задачи вы перед собой поставили?
- Главное, что мы имеем на сегодняшний день в институте кураторства – это хороший, добротный контакт с главами территорий. Вопросы, которые мы совместно решаем – самые разнообразные. Есть простые вопросы, житейские, общие для всех районов, есть уникальные. Характерные вопросы – дороги, аварийные мосты, сфера ЖКХ, доступность медицинских услуг, наличие учебников в школах, спортивные объекты и многое другое. С главами мы занимаемся решением этих проблем.
Главы районов знают, как решать эти вопросы. Главное, что им нужно – это поддержка со стороны Администрации края, в первую очередь, финансовая. В связи с этим уже внесены корректировки и в бюджет 2014 года, и необходимые средства заложены в бюджет 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов.
Если говорить про базисные вещи, я считаю, что куратор должен вместе с главами определить направление развития каждой территории. После Большого проезда Губернатор поручил в начале следующего года провести совещания в разных районах. На них будут обсуждаться вместе с профильными специалистами отраслевые направления развития территорий, наиболее близкие и характерные для их жителей. Это одна из ключевых задач, которая стоит перед кураторами в 2015 году.
- Начнем, наверное, с самой северной вашей территории – Тернейского района. Как вы уже отмечали ранее, здесь особенно остро стоят вопросы транспорта и энергетики. Намечены ли уже основные варианты решения этих вопросов?
- Действительно, основной вопрос, остро стоящий в Тернейском районе, – это транспортная доступность. Об этом мы говорили с жителями во время Большого проезда.
К решению этого вопроса уже приступили. Большим шагом стало восстановление авиасообщения. В этом году это сделано – приобретенные Администрацией самолеты уже летают на север, доступность по воздуху отдаленных территорий, в том числе поселков Тернейского района, сегодня обеспечена.
Кроме этого жители района просили нас заасфальтировать дорогу, связывающую Тернейский район с Владивостоком, начиная от Дальнегорска и дальше на север. В этом году мы уже приступили к асфальтированию и заложили в бюджете средства на продолжение работ в последующие годы.
Что касается стабильного энергоснабжения Тернейского района – это действительно большой вопрос для всех северных территорий. Мы сегодня локально решаем эту задачу. В плане – приобретение новых генераторов для автономных источников. К сожалению, еще остаются населенные пункты, где электроэнергия подается на несколько часов в сутки. Причина этому – ветхие сети, изношенные генераторы. Этот вопрос мы решили вынести в отдельную программу, отдельный инвестиционный проект. Над его разработкой сейчас работает департамент энергетики. В 2015 году мы должны доложить жителям о графике, по которому эта проблема будет решаться. Подчеркну: она будет решаться системно, вопрос находится у меня на контроле.
- Давайте продолжим разговор об энергетической сфере. Газификация – важная тема для Приморья. Об этом много говорится. Как продвигается работа в этом направлении?
- Газификация – вопрос острый. Его задавали жители каждого района, где мы побывали в Большом проезде с губернатором.
Сегодня план газификации Приморского края уже разработан и утвержден. В первую очередь газ, конечно, получат те районы, которые расположены вдоль магистрального трубопровода.
По очередности на 2015 год у нас стоит газификация Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Артема и Владивостока.
Большая необходимость есть подать газ в сторону Находки. Там находятся ЗАТО Фокино, Большой Камень, где работают котельные на мазуте, а их нужно переводить на газ. Мы в приоритет ставим этот вопрос.
Кроме того, в Приморье появляются новые территории опережающего развития, в первую очередь, в Надеждинском и Михайловском районах. Туда также нужно ускоренными темпами подавать газ.
Мы надеемся, что в 2015 году в сфере газификации Приморского края нас ожидает большой прорыв.
- Снова к теме транспорта. 22 декабря два купленных самолета перевезли на север первых пассажиров. Какие дальнейшие планы по развитию авиаперевозок в Приморье?
- Пока мы имеем достаточно скромное расписание полетов этих самолетов, но у нас большие планы по расширению маршрутной сети. До конца года опробуем существующие посадочные площадки, и уже сегодня мы можем представить новые маршруты, которые будут работать в 2015 году.
Могу однозначно сказать, что летать самолеты будут не только на север, мы будем восстанавливать и расширять сеть местных авиалиний, которая существовала раньше.
- Еще одна курируемая вами сфера – лесное хозяйство. В ходе Большого проезда Губернатора во многих районах поднимался вопрос о помощи в заготовке дров для населения. Какие практические шаги уже предприняты?
- Обеспечение людей дровами – это большая проблема, которая в крае копилась годами. Это задача, которую должна решить муниципальная власть, а краевая власть – помогает решать эти вопросы.
По поручению Губернатора я провел специальное совещание со всеми главами территорий с приглашением депутатов, представителей Общественной палаты, специалистов лесного хозяйства.
Учитывая, что проблема не одного года, нам удалось серьезно продвинуться в ее решении – обеспечили возможность подачи жителями заявления непосредственно там, где они проживают. В этом году мы успешно решили все бюрократические вопросы.
Есть сложности с физической выдачей всем желающим дровяных лесосек поблизости от их мест проживания. Сегодня мы работаем над проведением лесоустройства, и это позволит нам найти доступные лесосеки вблизи населенных пунктов.
Мы поставили план – каждый год увеличивать объем выдачи, и действуем согласно этому плану. Думаю, в ближайшие годы проблему выдачи дров мы решим.
- Одна из непростых подшефных вам территорий – поселок Ярославский. Наметили ли вы уже определенные шаги для развития поселка и расположенного там производства?
- Поселок Ярославский отдельно передан мне для кураторства в связи с тем, что его градообразующее предприятие – производственное. Губернатор провел в поселке расширенное совещание, на котором поручения были даны практически всем департаментам. Сегодня я контролирую исполнение этих поручений, согласно протоколу совещания.
Их реализация позволит закрыть все вопросы, которые сегодня существуют в поселке. Это и ремонт и асфальтирование дороги к Ярославскому, и водоснабжение, проблемы местной школы, переобучение высвобождаемых работников «Ярославского ГОКа» другим профессиям, их трудоустройство как в поселке, так и на предприятиях за его пределами.
Считаю, что основные вопросы мы сегодня решаем успешно. Динамика цифр положительная: было 435 безработных в поселке, 3 недели назад их оставалось 202, сегодня уже 179.
Основной вопрос, который волнует всех жителей Ярославского – когда будет снова запущено градообразующее предприятие. Люди не хотят уезжать из поселка или работать за его пределами вахтовым методом. И на этот вопрос мы дадим ответ в 2015 году.
Согласно нашим договоренностям с владельцем этого предприятия – холдингом «РУСАЛ» – именно в 2015 году мы должны получить предложения по перспективам развития предприятия. Сейчас мы рассматриваем варианты перезапуска предприятия в прежнем режиме, либо его перепрофилирования.
- Что касается сферы природных ресурсов и охраны окружающей среды. Неоднократно поднимался вопрос о строительстве межрайонных полигонов ТБО в Приморье. Эта программа уже разработана?
- Уже разработан первый этап программы. Это в целом построение системы сбора и утилизации бытовых отходов. Сегодня этот вопрос входит в полномочия муниципалитетов, но мы понимаем, что без помощи Администрации края решить его сложно, а иногда и невозможно. Поэтому предлагаем выделить этот вопрос в отдельную программу Приморского края и системно работать над проектным решением.
В малонаселенных пунктах и отдаленных поселках переработка мусора – убыточное дело. У нас есть понимание, что только в единой системе можно решить этот вопрос. И такая программа у нас разрабатывается.
Более того, Государственная Дума в 2015 году рассмотрит возможность передачи полномочий по сбору и утилизации мусора от муниципалитетов на уровень субъекта. И мы готовы принять на себя эту ответственность.
- Международное сотрудничество – также одно из ваших направлений. В Приморье уже реализуется и готовится к реализации ряд крупных инвестиционных проектов. В каких из них уже можно увидеть первые результаты? Какие крупные инвесторы пришли в Приморье в этом году?
- Конечно, Приморский край как пограничная территория имеет активных соседей. Мы находимся на острие «восточного прорыва», о котором говорил Президент и в своем Послании, и в недавнем общении со средствами массовой информации.
Приморье уже имеет большой задел для международного сотрудничества. Только в этом году край посетило более 200 иностранных делегаций, которые изъявили желание работать по тем или иным инвестпроектам.
Во Владивостоке расположены 22 консульских представительства. Наверное, такое количество представительств не имеет ни одна региональная столица в России. У нас 700 предприятий с иностранным участием.
Если говорить про конкретные проекты, то это, например, особая экономическая зона на базе завода «Соллерс». Помимо автосборки, мы планируем запустить вторую очередь производства с участием иностранных инвесторов. Это и японские компании по сборке продукции, предназначенной для экспорта, это китайская компания по производству телекоммуникационного оборудования Huawei, возможно, это будут японские компании, производящие медицинское оборудование. Площадки еще не построенного производства уже предварительно поделены между будущими инвесторами.
Я хотел бы отметить, что в непростой обстановке, когда мировой экономический цикл находится в спаде, когда Россия находится в условиях санкций, страдают все. Сегодня главным для любого инвестора и предпринимателя является возможность стабильно получать прибыль. И иностранные инвесторы видят такие возможности в России, в Приморье.
Я разговаривал с президентом компании General Electric, и он ясно сказал, что компания намерена продолжать работать в России. В Приморье на ТЭЦ «Восточная» уже запущены американские установки. Есть инвесторы из Азии, которые намерены вкладывать деньги в сферу лесопереработки Приморья. Не говорю уже о китайских компаниях, которые приходят на крупные проекты в Приморье, например на строительство «Большого порта Зарубино».
Конечно, жизнь вносит корректировки в договоренности, но мы с оптимизмом смотрим на международное сотрудничество Приморья с партнерами.
- Василий Иванович, в этом году вы стали вице-губернатором, затем – первым вице-губернатором, курируете различные сферы жизни края. Каковы, по вашему, самые важные достижения?
- Этот год пролетел быстро. Я не готов говорить о больших успехах, потому что не так много времени было в моем распоряжении. Но сегодня мы с вами обсуждали многие позитивные вопросы.
Считаю, что большое достижение – восстановление авиаперевозок на север. Я сам родился и вырос на севере, и когда слышал про восстановление местных авиалиний, раньше в это не верил. И сегодня сделано очень большое и важное дело. Это обеспечит развитие транспортных перевозок по всему краю.
Беседовала Евгения ВАРАКИНА, пресс-служба администрации Приморского края.
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