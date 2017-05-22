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Представительство провинции Хэйлунцзян планируют открыть в Приморье
Предложение открыть представительство провинции Хэйлунцзян во Владивостоке прозвучало в ходе встречи губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и Первого секретаря КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэя во вторник, 13 июня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
В ходе двусторонней встречи, которая прошла в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества двух регионов.
Чжан Цинвэй подчеркнул, что Приморский край играет важную роль в развитии отношений России и Китая.
«Особенно быстро в последние годы наши отношения развиваются благодаря решению Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина о сопряжении инфраструктурных проектов – «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Готов продвигать межрегиональное деловое сотрудничество и взаимодействие в других отраслях», – обозначил он.
Владимир Миклушевский акцентировал, что сегодня КНР уже играет ведущую роль во внешнеторговом обороте Приморья с более чем 50% от общего объема, но этот показатель может расти. Способствовать углублению двустороннего экономического сотрудничества, по мнению главы региона, могут в том числе проекты в области логистики.
«Нас связывает проект международного транспортного коридора "Приморье-1". Мы уже начали его реконструкцию за средства краевого и федерального бюджетов. И заинтересованы в привлечении китайских инвестиций. Имею в виду инфраструктурные фонды, которые могли бы профинансировать проект МТК в рамках концессионного соглашения. Объединив усилия, мы сможем транспортную артерию, важную для всех сторон, построить гораздо быстрее», – подчеркнул Губернатор.
Пользуясь случаем, Владимир Миклушевский пригласил Первого секретаря КПК провинции Хэйлунцзян посетить Восточный экономический форум. Глава Приморья отметил, что китайская делегация всегда самая многочисленная.
«В ходе ВЭФ мы представим инвесторам те проекты, которые сегодня реализуются в крае в рамках новых экономических режимов – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток», – пригласил на мероприятие коллег глава края.
Чжан Цинвэй согласился, что развитие транспортной инфраструктуры – важная составляющая в сотрудничестве между регионами. Он проявил интерес к новым режимам, действующим в Приморье, и заверил, что делегация провинции Хэйлунцзян обязательно примет участие в сентябрьском форуме.
Еще одним способом укрепления связей между регионами, по его мнению, может стать создание Представительства провинции Хэйлунцзян во Владивостоке. Глава Приморья это предложение поддержал.
«Горячо поддерживаю. Всячески будем помогать в реализации этой идеи. Появление такого представительство могло бы помочь в развитии еще одного вида сотрудничества – туризма», – заявил Владимир Миклушевский.
Напомним, Владимир Миклушевский возглавил делегацию Приморья на IV Российско-Китайское ЭКСПО, которое проходит в Харбине. Вчера, 13 июня, глава региона принял участие в первых мероприятиях Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян. В состав делегации вошли деятели искусства, спортсмены, представители сфер образования, здравоохранения, бизнесмены.
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