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Рыбаки Приморья поделят между собой более 4000 тонн краба
В департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края напомнили, что обладатели прибрежных квот краба определились на московском аукционе. Стоимость лотов на крабов Приморья превысила 22 миллиарда рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Сейчас с победителями крабового аукциона департамент заключает договоры закрепления долей квот для прибрежного рыболовства. Между пользователями будет распределено более 4000 тонн краба», – прокомментировал заместитель директора департамента Валерий Корко.
Он также добавил, что промысел краба камчатского, синего и волосатого в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) начнется с 1 сентября. Добыча краба стригуна опилио – после распределения квот.
Стоит отметить, что рыбаки Приморья увеличили добычу краба по сравнению с прошлым годом.
«По состоянию на 1 июня добыто более 9,5 тысяч тонн краба. На промысле работают 19 среднетоннажных судов», – сообщили специалисты.
Вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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