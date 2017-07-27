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Вторник| 15 Августа, 00:21 |
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Восстановление железной дороги на участке Барановский-Хасан ДВЖД идет круглосуточно
Основные работы сегодня ведутся в круглосуточном режиме на наиболее пострадавших от стихии перегонах хасанского направления: Барановский-Оленевод, Оленевод-Виневитино и Пожарский-Бамбурово.
В общей сложности в работах задействовано около 400 человек, в том числе 95 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа. Привлечено 5 восстановительных поездов со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка, Сибирцево и Ружино.
Помимо многочисленных размывов насыпи, ликвидируются последствия схода селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 метров и разрушения 2 пролетов железобетонного моста.
По предварительным подсчетам общие затраты материалов на полное восстановление инфраструктуры составят порядка 4,2 тыс. шпал, 291 тыс. кубометров щебня и 333,7 тыс. кубометров камня.
Напомним, 6 августа 2017 года в 23:45 по московскому времени на ряде участков ДВЖД в Приморском крае было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.
Размыв стал следствием сильнейших тропических ливней. Так, 7 августа, всего за сутки, на станции Уссурийск выпало 250 мм осадков – это более двух месячных норм. По утверждению специалистов дорожной геофизической станции, это максимальное значение за все время наблюдений. На реках Хасанского, Уссурийского и Надеждинского районов отмечался интенсивный подъем воды в реках.
Всего было повреждено свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 км, 27 искусственных сооружений (19 мостов, 8 водопропускных труб), затоплены устройства сигнализации, централизации и блокировки.
В настоящее время движение поездов по Транссибирской магистрали восстановлено в полном объеме. А для пассажиров, следующих до Хасана, в том числе международного направления, организована доставка автотранспортом из Уссурийска и обратно.
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