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В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня
4-5 августа в Красном Яре, Приморье, отметили Международный день коренных народов, День Бикина и 60-летие села. Организатором праздника стал национальный парк «Бикин» вместе Администрацией Приморского края, WWF России и Центром «Амурский тигр».
Впервые в истории Дня Бикина его организатором был национальный парк «Бикин». Яркий содержательный экологический фестиваль и рабочая встреча, которую провел Совет по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов при ФГБУ «Национальный парк «Бикин», показали безусловную поддержку местными жителями деятельности национального парка, призванного соблюсти баланс сохранения уникальной природы Бикина - «Русской Амазонки» и поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Созданный в 2015 году, национальный парк «Бикин» стал градообразующим предприятием для Красного Яра и, без преувеличения, вдохнул новую жизнь в это село.
«День Бикина, приуроченный Международному Дню коренных малочисленных народов и Дню рождения села Красный Яр, зародился несколько лет назад, когда мы объединялись с партнерами и думали над тем, как же защитить долину реки Бикин от промышленного освоения. Сегодня уже не нужно переживать о том, что этой территории угрожает рубка леса, потому что был создан национальный парк «Бикин», который получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Поэтому наше учреждение превратило праздник в экологический фестиваль. Кроме того, это возможность для жителей Красного Яра встретиться с родными и близкими из других регионов, поделиться своими успехами. Думаю, многие заметили, что это действительно перспективный праздник для развития событийного туризма: к нам приехали гости, в том числе, и из Китая, которые тоже нацелены на то, чтобы развивать партнерские отношения с национальным парком, включая туристическое направление. В поручении Президента была поставлена задача развивать туризм в нацпарке и создавать дополнительные рабочие места в этой сфере», – рассказал директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.
Если в самом Красном Яре проживает порядка 700 жителей – удэгейцев, нанайцев, орочей, русских, то в дни экологического фестиваля количество людей здесь, как минимум, удвоилось. В первый день состоялись спортивные состязания по национальным видам спорта и шахматный турнир, без которого не обходится в Красном Яре ни один праздник. На площадке перед офисом национального парка «Бикин» команды с увлечением играли в «Зэлиге». Название этой национальной игры переводится с удэгейсткого как «колоть тайменя», а для того чтобы поймать и перекинуть «острогой» через сети сделанного из травы «тайменя», надо иметь очень хорошую реакцию и пространственную ориентировку. Молодежь соревновалась в прыжках через нарты, стрельбе из лука, пневматической винтовки, метании копья.
На другой день на Общем берегу Бикина развернулась выставка «Улица мастеров». Праздник открыл шаманский обряд обращения к Богам, который провел известный далеко за пределами Красного Яра Василий Дункай. Всех приветствовали директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев, руководитель Управления Росприроднадзора по Приморскому краю Иван Шабалин, глава Пожарского района Станислав Филатов, председатель районной Думы Николай Борик, директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел Ясевич, председатель общественной организации «Союз удэгейцев России «Багдыи» Любовь Пассар, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края Любовь Одзял и директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
«Жители Красного Яра много сил и времени потратили на подготовку праздника. Очень приятно было видеть, что сохранение бикинских лесов и их главной гордости – амурского тигра, поддерживается местными охотниками. При создании национального парка многие из них сомневались, что парк обеспечит сохранение традиционного образа жизни коренного населения. Сейчас работу в парке получили 65 жителей Красного Яра, а в числе «сомневающихся» остались считанные единицы. Охотники имеют возможность вести промысел на своих участках в пределах зоны экстенсивного природопользования. За посетителями территории установлен контроль. Работой в парке обеспечены и те, кто занимается традиционными промыслами, создана и действует сувенирная мастерская. Парк играет все большую роль в жизни местных жителей, и это заслуга коллектива национального парка «Бикин» и его директора Алексея Кудрявцева. Живое, красивое село, в которое возвращается молодежь, и люди, которые видят свой вклад в сохранении природы – это тоже результат создания нацпарка», –поделили впечатлениями на Дне Бикина директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Во время праздничного концерта гости и жители Красного Яра узнавали вехи развития своего села. Выступлениями порадовали ансамбли «Су гакпай» и «Буа сэнке» из села Гвасюги Хабаровского края, танцевальный коллектив «Вайкта» из приморского Лучегорска. Вместе с большим костюмированным Тигром Владиком – новым узнаваемым символом нацпарка «Бикин», вышли на сцену ребята ансамбля «Кэсихи» села Красный Яр. С чукотским танцем познакомили односельчан Галина, Мария и юная Валерия Канчуга. Свою песню лепту в праздничный концерт внесла и пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Елена Старостина – она исполнила свою песню «Бикин-река». А завершил концерт флешмоб коллективной игры на кункае, который теперь станет традицией Дня Бикина.
На обед, тоже традиционно, всех ждала шурпа, а после обеда – соревнования на батах и катание по Бикину. Фестивальная программу продолжил экологический квест, детское театрализованное представление, посвященное Году экологии, а вечером зрители увидели «Легенды и сказки удэге», полистали – с помощью видеоинсталяции – семейные фотографии «Юбилейного фотоальбома», восхитились лазерным шоу «Легенды Красного Яра» и встретись под бубен шамана у костра дружбы. Праздничный салют над рекой стал завершающем аккордом этого потрясающего праздника, подобного которому еще не было на Бикине!
«Нацпарк работает всего год, и мы пытаемся работать по всем направлениям. Самое сложное из них – кадровое, но и здесь у нас уже есть успехи: мы создаем условия, благодаря которым люди, уехавшие из Красного Яра, могут вернуться и готовы помочь в становлении национального парка. Благодаря поддержке властей и партнеров мы создаем условия для того, чтобы наши сотрудники из числа местных жителей, особенно, молодежь, могли получить заочное среднее или высшее образование, ведь кадры решают все. Еще один успех в том, что у местного населения меняется отношение к заповедной системе и организации нацпарка, – подводит, по просьбе журналистов, приехавших на День Бикина, первые итоги директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. – Сегодня в штате нацпарка на постоянной и договорной основе работает уже 120 человек, 65 них - жители Красного Яра. Вся зона традиционного экстенсивного природопользования у нас разделена на 26 охотничьих участков. Практически все, кто охотится на территории нацпарка, работают у нас – кто полный рабочий день, кто - на половину или 0,3 ставки. Все они оказывают нам помощь и содействие в организации контроля и охраны непосредственно их участка. Если мы и дальше будем работать в этом природоохранном направлении, то сможем сохранить традиционный образ жизни удэгейцев».
Положение о национальном парке «Бикин» вступило в силу меньше года назад. Минприроды России включило в него все предложения, разработанные инициативной группой коренных малочисленных народов при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), Центра «Амурский тигр» и Администрации Приморского края. Впервые в России в основной документ национального парка вошли положения, ставящие задачу не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и обеспечения их прав на со-управление территорией, возможностью для диалога с местными жителями. Как это осуществляется на практике – обсуждалось на рабочей встрече, которая состоялась в День Бикина в Красном Яре по инициативе Совета по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов при ФГБУ «Национальный парк «Бикин» с представителями организаций коренных малочисленных народов Приморского и Хабаровского краев.
«Национальный парк «Бикин» – это первая особо охраняемая территория в России, которая защищает права коренных малочисленных народов, – говорит председатель Совета, заместитель директора по традиционному природопользованию национального парка «Бикин» Алексей Уза. – В парке действует Совет по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов, который держит на контроле все эти вопросы. В первую очередь мы создали реестр всех коренных жителей, которые охотятся на территории нацпарка. Туда вошли все жители, которые исторически охотились на территории будущего нацпарка, ни один человек не был убран, наоборот, мы включаем туда молодежь, которая приходит на смену своим родителям. На Совете мы установили квоту на вывоз рыбы туристами – то есть если раньше вывозили бочками, то сейчас существует норма. Определили квоту добычи диких животных на летний период, сейчас будем думать, сколько можно будет добыть нашим жителям в осенний период, на реву, и в зимний период. Еще мы даем разрешения охотникам, жителям села, у которых нет участка на территории нацпарка, чтобы они могли добыть себе зверя для собственных нужд по согласованию с хозяевами участков. Кто обращался, мы никому не отказали. Все решения Совета мы выносим на общее собрание, которое проводим в Красном Яре каждый месяц, 25 числа, и потом уже директор нацпарка их утверждает».
В рабочей встрече приняли участие члены Совет по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов при ФГБУ «Национальный парк «Бикин», представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Союза удэгейцев России «Багдыи», Союза коренных малочисленных народов Приморского края, председатели территориальных соседских общин коренных малочисленных народов («Адига» Пожарского района, села Агзу Тернейского района, «Тайга» Красноармейского района) и общественных организаций коренных малочисленных народов Красноармейского района «Буа хони», «Удэге», ФГБУ «Заповедное Приамурье». На встрече была заслушана информация и предложения, касающиеся вопросов традиционного природопользования на территории национального парка «Бикин», социально-экономического положения в с. Красный Яр, месте компактного проживания коренных малочисленных народов, с учетом деятельности ФГБУ «Национальный парк «Бикин», а также проблемы осуществления прав коренных малочисленных народов на территории национального парка «Анюйский».
Из резолюции. Участники рабочей встречи в с. Красный Яр, подчёркивая особую связь коренных малочисленных народов с природой и исключительную важность сохранения и защиты их среды обитания как неотъемлемого условия этнического выживания и развития, приветствуют стремление всех сторон к дальнейшему развитию партнерства и формированию совместных планов мероприятий по обеспечению прав и законных интересов коренных малочисленных народов.
Принято решение обратиться в Государственную Думу РФ со следующими предложениями: разработать механизм получения документов, подтверждающих законность добычи охотничьей продукции при ведении традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; рассмотреть вопрос о выделении квот на заготовку корня дикого женьшеня для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренными малочисленными народами.
На фото: Шаманский обряд поклонения Богам ведет духовный лидер Василий Дункай.
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