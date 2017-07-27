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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Августа, 01:42 |
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Резидент Свободного порта Владивосток взялся за уникальную тару
Статус резидента Cвободного порта компания получила ровно год назад - в августе 2016 года. Сегодня компания обеспечивает жестяной тарой более 10 крупнейших предприятий пищевой, в основном рыбной, обрабатывающей промышленности Дальнего Востока. Объем капиталовложений в проект составил более 34 млн рублей.
В рамках проекта резидент применил преференции Cвободного порта Владивосток, произвел закуп специализированных современных производственных линий для производства жестяных банок и крышек для рыбных, овощных, мясных консервов.
"Сегодня компания единственная в России, кто производит жестяные банки с зауженной крышкой с ключом. Продукция поставляется в несколько регионов Дальнего Востока – Сахалин, Камчатка, Приморский и Хабаровский края. В ближайшее время планируем расширить производство, запустив дополнительные мощности", - прокомментировал Владимир Бунаков, генеральный директор «Приморского тарного комбината».
Сегодня на предприятии создано 111 рабочих мест. Трудоустроены в основном жители города Спасска-Дальнего и близлежащих населенных пунктов. В компании существуют свои уникальные технологии производства, которым каждый сотрудник обучается в рамках существующей корпоративной программы.
В планах компании организовать зону таможенного контроля на производственном участке предприятия и применить преференцию свободной таможенной зоны на ввоз оборудования и сырья для производства упаковки.
Отметим, процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке (ТОР и СПВ). Сегодня три резидента ТОР – Маслоэкстракционный завод «Амурский», Судостроительный комплекс «Звезда» и компания «СК БОСАН» успешно применяют данную преференцию. Среди резидентов Cвободного порта компания «о.Русский» является первой, кто создал ЗТК для реализации инвестиционного проекта.
В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 237 резидентов с объемом инвестиций более 231 млрд рублей и планами создать более 26 тысяч рабочих мест.
С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 435 заявок на общую сумму инвестиций более 394 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 273 компании с проектами на общую сумму капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.
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