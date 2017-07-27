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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Августа, 01:42 |
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"Сумотори" приглашает своих будущих акционеров на ВЭФ во Владивосток
ГК «Сумотори» планирует стать первой дальневосточной компанией, которая выйдет на IPO, публичную продажу акций, сообщил генеральный директор Виталий Веркеенко. Биржевое размещение через ПАО «ФРР Приморское кольцо» планируется в инвестиционной системе «Восход», единой онлайн платформе для эмитентов и инвесторов. По словам Виталия Веркеенко, выход на биржевое размещение акций позволяет принять участие в развитии проекта «Приморское кольцо» всем желающим, при этом получая доход от деятельности коммерчески успешной группы компаний «Сумотори».
В преддверии биржевого размещения ГК «Сумотори» приглашает нынешних и будущих инвесторов на Восточный экономический форум, на площадке которого 5 сентября пройдет семинар «Финансовая грамотность в России. Развитие финансового рынка Дальнего Востока». Представители бизнеса, ведущих финансовых организаций и институтов развития Дальнего Востока проведут обзор инструментов финансового рынка и ответят на вопросы, как повышение финансовой грамотности сказывается на развитии экономики, какие карьерные возможности оно открывает, расскажут о развитии новых площадок для привлечения капитала в экономику Дальнего Востока и возможностях инвестиционной системы «Восход» для бизнеса и инвесторов, в том числе на примере группы компаний «Сумотори».
Для участия в мероприятии необходимо до 15 августа направить заявку в оргкомитет на адрес start@voskhod.finance, указав ФИО, должность и организацию. Это позволит побывать на ВЭФ, не являясь участником деловой программы форума, добавили организаторы. После отправки короткой заявки по электронной почте необходимо до 21 августа заполнить форму на официальном сайте Восточного экономического форума: https://registration.forumvostok.ru/registration и пройти проверку службы безопасности.
Напомним, соглашение по использованию инвестиционной системы Восход при размещении ценных бумаг было подписано между ГК «Сумотори» и Ассоциацией «НП РТС» на площадке второго Восточного экономического форума. Группа компаний Сумотори расширяет границы своей деятельности и географию партнёров, масштабируясь в холдинг с широким кругом интересов.
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