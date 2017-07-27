|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 16 Августа, 01:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
Культурную программу Форума 5 сентября откроет фестиваль «Улица Дальнего Востока», где будет представлен экономический и культурный потенциал девяти регионов Дальнего Востока. С 5 по 8 сентября фестиваль на набережной бухты Аякс на острове Русский смогут посетить гости и участники ВЭФ, 9 и 10 сентября – все желающие.
На все дни проведения Форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и балет «Спящая красавица».
6 сентября на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке для гостей и жителей Владивостока состоится концерт Хора Турецкого, 7 сентября – фьюжн-группы Indian Ocean, а 8 сентября зрители увидят концертную программу Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.
Участники ВЭФ также смогут посетить экспозиции краевых музеев, таких как Приморский музей имени Арсеньева, галерея «Артэтаж», Приморская государственная картинная галерея, учебно-научный музей Дальневосточного федерального университета.
Более подробно с культурной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/kulturnaya-programma
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фото с сайта www.mariinsky.ru.
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- "Сумотори" приглашает своих будущих акционеров на ВЭФ во Владивосток
- Резидент Свободного порта Владивосток взялся за уникальную тару
- В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня
- Восстановление железной дороги на участке Барановский-Хасан ДВЖД идет круглосуточно
- Во Владивостоке на ВЭФ обсудят льготный налоговый режим для инвесторов Дальнего Востока
- В Приморье резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- В Приморье пройдет конференция по IT-эффективности для бизнеса
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.