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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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Владивостокский морской торговый порт принял первый регулярный контейнерный поезд FESCO из Екатеринбурга
FUSe будет отправляться со станции Кольцово один раз в неделю. Время в пути следования составляет восемь суток. Первый поезд с товарами народного потребления, металлургической, химической и машиностроительной продукцией прибыл на станцию Владивосток 14 мая.
Сервис ориентирован на экспортные и внутрироссийские грузы, доставляемые в Приморский край, а также следующие из регионов Урала в другие регионы Дальнего Востока в рамках интермодальной перевозки, в частности морскими сервисами FESCO в Чукотский автономный округ, Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край.
FUSe дополняет уже действующий регулярный сервис FESCO Ural Shuttle из Владивостока в Екатеринбург. Круговые поезда позволяют оптимизировать оборот вагонов и увеличить интенсивность работы подвижного состава. Кроме того, расширение географии железнодорожных сервисов отвечает стратегии развития основного бизнеса FESCO и совершенствования предоставляемых клиентам услуг за счет обеспечения ритмичных перевозок с фиксированным временем доставки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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