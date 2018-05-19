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В Приморье к СПВ и ТОРам добавят САРы

На остров Русский "потекут" большие деньги из офшоров с Кипра

Пакет законопроектов о специальных административных районах (САР) направлен на привлечение российских и зарубежных инвесторов для реализации бизнес-проектов на две российские территории: острова Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.

Пакет законопроектов, направленных на создание института «международных компаний» в Калининграде и в Приморском крае, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Александр Пятикоп, а также члены Совфеда Алексей Майоров, Людмила Талабаева и Олег Ткач, передает ИА REGNUM.

Авторы законопроектов рассчитывают на то, что принятие закона привлечет инвесторов на острова, тем более что зарегистрировать компанию там можно будет за один день.

«САРы будут более удобными для инвесторов, чем офшоры», — заверил Пинский.

Парламентарии также рассчитывают на то, что российский бизнес, который сейчас зарегистрирован на Виргинский островах или на Кипре, вернется в Россию.

Главное преимущество САРов — освобождение от налогообложения доходов, полученных компанией за границей. На деятельность, которая будет осуществляться в России, налоговых преференций участники САРов не получат.

При этом, согласно поправкам, конфидециальная информация о бенефициарах будет доступна госорганам России, а ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей.

Как сообщалось ранее, авторы настаивают на возможности присвоения юридическим лицам (российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и публичных и непубличных акционерных обществ либо редомицилируемым иностранным юридическим лицам) особого статуса международной компании в специальных административных районах на о. Русский и о. Октябрьский.

Пакетом документов устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, требования к документам международной компании.

Предполагается установить особенности определения налоговой базы международным компаниям, зарегистрированным в порядке континуитета, наравне с иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации.

Одновременно регулируются вопросы, связанные с валютным регулированием и контролем в отношении резидентов специальных административных районов (САР). Так, отдельный валютный режим устанавливается для компаний, редомицилированных в САР из иностранных юрисдикций (получение статуса нерезидента, возможность осуществлять некоторые виды расчетов (валютных операций) без использования банковских счетов в уполномоченных банках).

Автор фото - Марина Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: офшоры  САР 


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Комментарии
  • Псевдоним18:55, 17.06.2018

    По такому случаю надо повысить пенсионный возраст, деньги то потекут большие а без пенсионных ну никат не обойдёшся
  • irinamalova07:03, 18.06.2018

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