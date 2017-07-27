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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Августа, 19:18 |
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Больше половины жителей Приморья ищут варианты дополнительного заработка
Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Приморья в третьем квартале, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
В третьем квартале индекс самочувствия несколько улучшился, достигнув показателей прошлого года. Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», в продажах и ИТ. Наименее уверенно на рынке себя чувствует высший менеджмент и специалисты, занятые в сфере добычи сырья.
Оценка соискателями сложности поиска работы уже почти 2 года остается примерно на одном и том же уровне: 28% считают, что работу найти сложно, 44% - скорее, сложно. Совершенно не составляет труда найти работу только 2% участникам опроса.
Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают специалисты, занятие в «Некоммерческих организациях, государственной службе», высший менеджмент и «Искусство, развлечения, масс-медиа».
Своего минимума с начала 2015 года достиг и индекс готовности снизить зарплатные ожидания. В 3 квартале 2017 года 42% соискателей готовы снижать свои зарплатные ожидания. Для сравнения: в 2016 году их было 48%. При этом, в трудоустройстве в ближайшие три месяца уверены 65% соискателей.
Что касается подработки, то ее востребованность остается на прежнем уровне: 52% рассматривают варианты дополнительного заработка, а у 9% уже есть вторая работа. Традиционно меньше всего склонны к такой тактике обеспеченья семьи жители Москвы и области. Противоположная ситуация на Дальнем Востоке и Юге России. Меньше всего поиск подработки актуален для сотрудников банковской сферы.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter — ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 500 тыс. актуальных вакансий и 25 млн. резюме.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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