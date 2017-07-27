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16 Августа 2017, 12:26 | Регион сегодня |

В Приморье готовятся к закладке первых четырех судов ССК "Звезда"

Меньше чем через месяц в Приморском крае состоится торжественная закладка первых судов, строящихся на судостроительном комплексе "Звезда".

Ход работ на самой современной судоверфи страны проинспектировал заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин во вторник, 15 августа. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

На встрече также присутствовали вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, генеральный директор АО «ДЦСС» Юрий Фильченок и генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

Первым делом делегация отправилась на территорию двух объектов, возведение которых было завершено в рамках первой очереди строительства судоверфи, – блок корпусных производств и окрасочные камеры были торжественно запущены осенью 2016 года. Сейчас здесь полностью налажено производство судовых конструкций. Более того – меньше чем через месяц, в первых числах сентября, состоится закладка первых четырех судов, строящихся на данных площадках.

Также участники встречи побывали на крупнейшем объекте стройки – открытом тяжелом достроечном стапеле. Работы по его возведению выходят на финальную стадию. Сейчас стапель оснащают мощным грузоподъемным оборудованием.

Еще одним объектом внимания комиссии стал сухой док, строительство которого открыто в рамках второй очереди. К 2024 году здесь будет организовано изготовление крупнотоннажных судов.

По итогам осмотра вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин отметил высокие темпы развития судостроительного комплекса «Звезда».  

«Надо отдать должное тому, как развивается производство – оно не ждет, пока появятся контуры предприятия в законченными виде. Уже сейчас здесь развернута работа в три смены», – отметил заместитель председателя Правительства России.

Дмитрий Рогозин обозначил, что судоверфь «Звезда» – самое крупное судостроительное предприятие в стране, затрагивающее перспективы развития всего Дальнего Востока и Приморья в частности. Завод не будет иметь ограничений ни по объему выпускаемой продукции, ни по масштабу производства судостроительной техники, ни по выводу ее на большую воду, подчеркнул он.

В ходе совещания под руководством вице-премьера РФ, к участию в котором присоединились представители коллегии Военно-промышленной комиссии России, Министерств энергетики, экономического развития и других, были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением производства судостроительного комплекса электроэнергией, газом, строительными мощностями, а также людскими ресурсами.

Отметим, строительство и развитие завода «Звезда» находится на постоянном контроле Президента и Правительства России.

Напомним, возведение современной судоверфи ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, современная верфь «СК «Звезда» – приоритетный проект для всей России. Запуск судоверфи позволит повысить уровень импортозамещения в крае, все промышленные предприятия Дальнего Востока получат заказы по межзаводской кооперации. Более того, предусмотрено создание более 7 тысяч новых рабочих мест.

Специалисты отмечают, что создание нового комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической позиции гражданского судостроения России, строительства современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Рогозин  ДЦСС  ССК Звезда  Миклушевский 


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