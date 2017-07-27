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В Приморье готовятся к закладке первых четырех судов ССК "Звезда"
Ход работ на самой современной судоверфи страны проинспектировал заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин во вторник, 15 августа. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
На встрече также присутствовали вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, генеральный директор АО «ДЦСС» Юрий Фильченок и генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.
Первым делом делегация отправилась на территорию двух объектов, возведение которых было завершено в рамках первой очереди строительства судоверфи, – блок корпусных производств и окрасочные камеры были торжественно запущены осенью 2016 года. Сейчас здесь полностью налажено производство судовых конструкций. Более того – меньше чем через месяц, в первых числах сентября, состоится закладка первых четырех судов, строящихся на данных площадках.
Также участники встречи побывали на крупнейшем объекте стройки – открытом тяжелом достроечном стапеле. Работы по его возведению выходят на финальную стадию. Сейчас стапель оснащают мощным грузоподъемным оборудованием.
Еще одним объектом внимания комиссии стал сухой док, строительство которого открыто в рамках второй очереди. К 2024 году здесь будет организовано изготовление крупнотоннажных судов.
По итогам осмотра вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин отметил высокие темпы развития судостроительного комплекса «Звезда».
«Надо отдать должное тому, как развивается производство – оно не ждет, пока появятся контуры предприятия в законченными виде. Уже сейчас здесь развернута работа в три смены», – отметил заместитель председателя Правительства России.
Дмитрий Рогозин обозначил, что судоверфь «Звезда» – самое крупное судостроительное предприятие в стране, затрагивающее перспективы развития всего Дальнего Востока и Приморья в частности. Завод не будет иметь ограничений ни по объему выпускаемой продукции, ни по масштабу производства судостроительной техники, ни по выводу ее на большую воду, подчеркнул он.
В ходе совещания под руководством вице-премьера РФ, к участию в котором присоединились представители коллегии Военно-промышленной комиссии России, Министерств энергетики, экономического развития и других, были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением производства судостроительного комплекса электроэнергией, газом, строительными мощностями, а также людскими ресурсами.
Отметим, строительство и развитие завода «Звезда» находится на постоянном контроле Президента и Правительства России.
Напомним, возведение современной судоверфи ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, современная верфь «СК «Звезда» – приоритетный проект для всей России. Запуск судоверфи позволит повысить уровень импортозамещения в крае, все промышленные предприятия Дальнего Востока получат заказы по межзаводской кооперации. Более того, предусмотрено создание более 7 тысяч новых рабочих мест.
Специалисты отмечают, что создание нового комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической позиции гражданского судостроения России, строительства современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения.
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