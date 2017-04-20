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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Телевизионный фестиваль "Человек и море - 2017" набирает новую волну
Во Владивосток уже поступили заявки от авторов, которые намерены представить свои фильмы на одном из важнейших телефорумов морской документалистики. В числе участников фестиваля Глория Аура БОРТОЛИНИ - молодой репортер, фотограф и кинорежиссер. Она итальянка, живет и работает в Лондоне. Ее фильмы уже удостоены премий нескольких международных фестивалей. Во Владивосток Глория прислала свою новую работу - «Лондон на плаву». Кино о тех, кто выбирает свободу, кто живет вне обычного общества, - о людях, которые своим домом сделали лодки.
По традиции первые работы на морской телефестиваль приходят из совсем не морских регионов России: Иркутска и Вятки, Москвы и Омска. Иркутяне прислали во Владивосток «Сны большого корабля», историю одного из самых первых ледоколов мира «Ангара». От международного информационного агентства «Россия сегодня» из Москвы - документальный фильм о трагической судьбе печально известного транспорта «Марина Раскова». Из Вятки - рассказ о земляках, которые служили на крейсере «Варяг». Журналисты ГТРК «Дальневосточная» из Хабаровска в этом году покажут цикл телерассказов о Шантарских островах. Впервые в телефестивале «Человек и море» принимают участие журналисты из Крыма.
Коллекция фестиваля «Человек и море - 2017» пополняется каждый день. В ней - уникальный фильм тревел-фотографа Ольги МИЧИ. На этот раз - о работе с косатками во фьордах Норвегии. Дальневосточные серферы удивят зрителей необычным взглядом на тех, кто смело покоряет волны на скользящих досках.
В 2017-м на площадках телефестиваля будет представлено большое документальное полотно производства телеканала «Россия 24» «Русская рыба». Организаторы ждут документальные расследования известного российского журналиста Эдуарда ПЕТРОВА «Сеть для омуля» и «Последний нерест». Зрителю будет что посмотреть и обсудить. Большой кинопоказ работ телефестиваля состоится 8 июня в кинозале кампуса ДВФУ и 10 июня в зале Приморской краевой государственной филармонии. В эфире ГТРК «Владивосток» и на телеканале «Россия 24» фестивальные фильмы и телепрограммы будут демонстрироваться с 5 по 12 июня.
Работа отборочной комиссии пройдет под руководством тележурналиста Марии НЕТРЕБЕНКО, неоднократного победителя различных номинаций фестиваля «Человек и море». Жюри фестиваля, как и водится в последние годы, возглавит известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН. Председатель оргкомитета телефестиваля - Светлана ОГНЕВА, директор ГТРК «Владивосток». Информационные партнеры - федеральные кабельные телеканалы «Живая планета» и «Океан ТВ».
Официальный спонсор фестиваля «Человек и море - 2017» - судоходная компания «Гудзон». Предприятие является лидером рынка, работает со всеми видами грузов, включая опасные и радиоактивные, осуществляет брокерскую деятельность, фрахтование, занимается логистикой.
В числе спонсоров - ведущий отраслевой вуз рыбной промышленности Дальрыбвтуз, фермерский ресторан «Огонек», компания «STEGE-PRO».
Сегодня Дальрыбвтуз возглавляет капитан дальнего плавания, участник кругосветной экспедиции на учебно-парусном судне «Паллада», один из первых кавалеров ордена «За морские заслуги» Николай ЗОРЧЕНКО.
В фермерском ресторане «Огонек» гостям подают только лучшие натуральные и свежие продукты, произведенные на Дальнем Востоке.
Компания «STEGE-PRO» 25 лет формирует образ самых крупных мероприятий во Владивостоке и Приморском крае.
Организаторами телефестиваля «Человек и море - 2017» выступают Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), филиал ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация Приморского края. Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер события.
Вся информация размещена на сайте.
Ирина СЕРГЕЕВА.
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