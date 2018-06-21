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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:02 |
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Общая сумма инвестиций резидентов Свободного порта Владивосток перевалила за 100 млрд рублей
Самые крупные инвестиционные проекты реализуют компании ООО «Новый угольный терминал», ООО «Авиаполис Янковский», а также ООО «Восток ЛПГ».
«Мы инвестируем 4,5 млрд рублей в строительство морского терминала и создание инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш проект одобрили на Наблюдательном совете и в этот же день было подписано соглашение с Корпорацией. Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволяет быстрее выйти на окупаемость», - комментирует Виктор Томасевич, генеральный директор ООО «Восток ЛПГ».
Большинство резидентов – 30% выбрали промышленную сферу деятельности, еще 25% сосредоточились на логистике, третье место по популярности среди отраслей занимает сельское хозяйство. Стоит отметить, что географически большинство компаний (14 штук) зарегистрировано во Владивостокском городском округе, в Артемовском городском округе (8 штук) и в Уссурийске (6 штук).
«Спустя чуть более полгода работы Свободного порта Владивосток достигнута важна цифра в 100 млрд рублей, что свидетельствует о его востребованности. Практически ежедневно к нам поступает по несколько обращений, которые оперативно обрабатываются. Главная задача на ближайшее время, которую обозначил Юрий Петрович Трутнев – это, чтобы все механизмы заработали, в том числе 8-дневная виза, свободная таможенная зона», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Напомним, 15 июля 2016 года, во Владивостоке состоялось заседание IV Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Члены Наблюдательного совета одобрили 27 инвестиционных проектов.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 86 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 161 млрд рублей. В перспективе будет создано 19 602 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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