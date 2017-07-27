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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Путин пообещал обсудить вопросы транспортной инфраструктуры на ВЭФ-2017
«В сентябре, такую же тему обсудим и в отношении Дальнего Востока, прямо в самом Владивостоке, приурочим это к работе Восточного экономического форума. Так последовательно и будем заниматься всеми вопросами, связанными с развитием инфраструктуры», – сказал Владимир Путин на совещании в Калининграде.
По словам главы государства, «проектов, связанных с развитием инфраструктуры, которые создадут прочную базу для дальнейшего роста экономики России, достаточно много». «Это важно и для решения социальных задач, повышения качества жизни людей», – уточнил он.
Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры станет сквозной темой всех четырех тематических блогов деловой программы форума.
В рамках блока «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» планируется рассмотреть вопросы поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке, в том числе будет оцениваться эффективность механизма адресной инфраструктурной поддержки инвесторов.
Обсуждение транспорта и логистики пройдет на сессиях блока «Как делать бизнес на Дальнем Востоке». Эксперты и предприниматели поделятся опытом и обсудят модернизацию транспортных систем как одного из фактора, стимулирующего развитие экономики.
Модернизацию существующей транспортной системы и создание современной инфраструктуры обсудят участники блока «Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы». В частности, эти вопросы планируется поднять на сессиях «Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре, Свободный», «Города будущего. Стратегия развития» и «Развитие приграничных территорий Востока России: вызовы и возможности».
Более подробно с деловой программой ВЭФ-2017 можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programm-ru
Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Восточный экономический форум проходит ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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