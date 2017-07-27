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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Инвестор СПВ "Восточный порт" завершает строительство железнодорожного парка в Приморье
Модернизация проходит в рамках строительства третьей очереди специализированного угольного терминала. Сейчас на 70 процентов готов Новый железнодорожный парк отправления данной станции.
«Станция Находка-Восточная была построена в 70-е годы прошлого века. С учетом роста грузооборота АО «Восточный Порт» и ввода в эксплуатацию третьей очереди порта возникла необходимость модернизации инфраструктуры станции, создания новых железнодорожных мощностей», – рассказал глава Дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин.
Как отмечают в компании, впервые в современной России модернизация и строительство железнодорожной инфраструктуры ведется на принципах государственно-частного партнерства. Техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование строительства проводится за счет портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания» и входящего в его состав АО «Восточный Порт» без привлечения средств государственного бюджета.
Общий объем инвестиций компаний в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная составит 4,7 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию новая ж/д инфраструктура парка отправления будет передана на баланс ОАО «РЖД».
По словам Вячеслава Налобина, «строительство станции ведется с применением современных технологий, используются только качественные отечественные материалы». В числе нововведений — внедрение системы централизованной безопасности станции и использование пневматической почты для ускорения обмена документами и оформления порожних вагонов.
В результате модернизации парка отправления станции «Находка-Восточная» количество путей возрастает до 13, а пропускная способность — почти вдвое. К действующим 8 путям добавляется 5 новых общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5 250 метров. Построенные пути предназначены для распределения грузопотоков как на строящуюся третью очередь, так и на действующий специализированный угольный комплекс «Восточного Порта». Пользоваться модернизированным парком будут и другие портовые терминалы, расположенные в бухте Врангеля.
Сейчас для железнодорожного парка закончена реконструкция сетей электроснабжения и канализации. На новых путях завершается устройство насыпи земляного полотна с учетом водоотводных сооружений, строители заканчивают укладку укладка железнодорожных путей. Финальным этапом строительства станет регулировка контактной сети, установка сигнализации и реконструкция существующего поста электрической централизации.
Напомним, в декабре 2016 года АО «Восточный Порт», входящее в состав крупнейшего портового угольного холдинга России ООО «Управляющая портовая компания», стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Это специализированный угольный публичный порт с закрытой перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
С момента основания порта на его причалах было отгружено 390 млн тонн угля, обработано 6,6 млн вагонов, под погрузку принято 28 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 200 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.
АО «Восточный Порт» ─ порт свободного доступа, открытый для всех производителей угля. Наращивание грузооборота остается одной из основных целей работы порта при повышении качества предоставляемых услуг: обеспечение бесперебойной цепочки поставки и отгрузки на наиболее эффективные типы судов для формирования новых маршрутов поставок.
Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.
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