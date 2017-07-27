|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 18 Августа, 11:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
Заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян возглавит официальную делегацию своей страны на третьем Восточном экономическом форуме.
В работе ВЭФ примут участие официальные лица и руководители крупных китайских компаний, таких как Amur Sirius Power Equipment Co Ltd, Baosteel Resources International Co Ltd, China State Energy Engineering Corporation Ltd, China Oilfield Services Ltd, Far East Oilfield Services LLC, Gansu Jiuhe Market Construction Group Co Ltd, Helios LLC, Shanghai Wealth-Maker Industry Co Ltd и другие.
«Участие делегации КНР в третьем Восточном экономическом форуме является продолжением конструктивного взаимного диалога, который существует между нашими странами в настоящее время, а также говорит о большом интересе китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоятся страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия. Также впервые в программу Форума будет включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций. Кроме того, на Форуме состоится презентация инвестиционных проектов, планируемых к реализации в макрорегионе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Восточный экономический форум проходит ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Сбербанк инвестирует в добычу золота в России
- Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
- Путин пообещал обсудить вопросы транспортной инфраструктуры на ВЭФ-2017
- Инвестор СПВ "Восточный порт" завершает строительство железнодорожного парка в Приморье
- В Приморье готовятся к закладке первых четырех судов ССК "Звезда"
- Больше половины жителей Приморья ищут варианты дополнительного заработка
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- "Сумотори" приглашает своих будущих акционеров на ВЭФ во Владивосток
- Резидент Свободного порта Владивосток взялся за уникальную тару
- В Приморье поднимают вопрос о выделении квот для удэгейцев на заготовку женьшеня
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.