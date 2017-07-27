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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Сбербанк инвестирует в добычу золота в России
ПАО Сбербанк инвестирует в золотодобывающую отрасль России. Соглашение об открытии кредитных линий компаниям, входящим в Холдинг Highland Gold Mining, подписано в Иркутске.
Финансирование будет направлено на развитие трех крупнейших золотых рудников России. Так, кредитные линии открыты предприятиям, работающим на месторождениях «Многовершинное» и «Белая гора», которые находятся в Николаевском районе Хабаровского края и предприятию «Новоширокинское», которое расположено в Забайкальском крае. Максимальный лимит по всем кредитным линиям составит 200 млн. долларов.
Средства банка будут направлены на финансирование текущей деятельности клиента, а также оптимизацию действующей долговой нагрузки. Проект позволит высвободить дополнительные ресурсы компании на развитие новых месторождений.
- Кредитная линия позволит нашим партнерам увеличить объем добычи золота, что, в свою очередь, позитивно скажется на развитии всей отрасли, - подчеркнула Марина Перебейнус, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Досье "Золотого Рога": Highland Gold – входит в десятку крупнейших российских золотодобывающих компаний, с ежегодным объемом добычи порядка 265 000 унций золота и золотого эквивалента. Основные проекты расположены в Хабаровском крае (месторождения Многовершинное и Белая Гора) и Забайкалье (Новоширокинский рудник), на Чукотке (Кекура), а также в Киргизии.
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