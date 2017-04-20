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18 Мая 2017, 14:24 | Регион сегодня |

Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке

19 мая во Владивостоке открывается традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта, конкурс детского рисунка, швейцарская 37-футовая яхта Chamade – и это только начало списка всех событий!

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.

Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных  видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров. Так же ожидаемая организаторами и участниками швейцарская 37-футовая яхта Chamade, с семейной парой на борту, уже прибывала во Владивосток! Яхта совершает кругосветное путешествие и после продолжит курс на Аляску, через  Сахалин и Камчатку.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2017!

19 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

13-00

Официальная церемония открытия выставки

Центральная сцена выставки

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

14-00 – 14-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

17-30 - 18-00

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

18-00 – 21.00

Регата «Кубок Матросов»

 среди учащихся Дальневосточной парусной школы

Бухта Федорова

21-00

Official PRE party Vladivostok Boat Show

BarBoss

20 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

Морская часть яхт-клуба «Семь футов»

10-00 – 13-00

Регата «Кубок Матросов»

соревнования среди учащихся Дальневосточной Парусной Школы

Бухта Федорова

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

12-30 – 13-00

«Утренняя гимнастика» Школа спорта и танца Зыряновых

Сцена выставки

13-00 – 15-00

Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera

Центральная площадка выставки

14-00 – 14-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

16-00 – 17-00

Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки

сцена выставки, площадка перед сценой

17-00 – 18-00

«Сальса Вечеринка»

от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки

18-00 – 18-30

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

01-00

Official after party Vladivostok Boat Show

Ночной клуб CUCKOO

21 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 17-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

10-30 – 16-00

Старт регаты «Молодые капитаны»

соревнования среди воспитанников ДЮПС яхт-клуба «Семь Футов»

Бухта Федорова

11-00 – 11-30

Старт любительской регаты «Гонка под парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Центральная сцена выставки

12-00 – 14-00

Финиш гребной гонки «Мосты»

Бухта Федорова, сцена выставки

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра

«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!

Детская площадка

14-00 – 15-00

Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Центральная площадка выставки

15-00 – 17-00

Соревнования на аутригерах

Открытие сезона среди профессионалов

Бухта Федорова

15.00 – 15-30

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

15-30 - 16-00

Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра

«В гостях у Пряника»

Центральная сцена выставки

16-00 – 16-30

Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»

Центральная площадка выставки

16-30

Награждение победителей конкурса детского рисунка

 «Сны о море»

Центральная площадка выставки

17-00

Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки

 

 

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2016 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

 

Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер Vladivostok Boat Show.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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