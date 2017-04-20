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Четверг| 18 Мая, 17:07 |
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Vladivostok Boat Show открывается во Владивостоке
Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Выставка начинает работу в 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.
Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!
В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Так же ожидаемая организаторами и участниками швейцарская 37-футовая яхта Chamade, с семейной парой на борту, уже прибывала во Владивосток! Яхта совершает кругосветное путешествие и после продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.
Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2017!
19 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
13-00
|
Официальная церемония открытия выставки
|
Центральная сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|
Детская площадка
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
17-30 - 18-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
18-00 – 21.00
|
Регата «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
|
Бухта Федорова
|
21-00
|
Official PRE party Vladivostok Boat Show
|
BarBoss
20 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
10-00 – 13-00
|
Регата «Кубок Матросов»
соревнования среди учащихся Дальневосточной Парусной Школы
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|
Детская площадка
|
12-30 – 13-00
|
«Утренняя гимнастика» Школа спорта и танца Зыряновых
|
Сцена выставки
|
13-00 – 15-00
|
Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera
|
Центральная площадка выставки
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
16-00 – 17-00
|
Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
17-00 – 18-00
|
«Сальса Вечеринка»
от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
|
18-00 – 18-30
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
01-00
|
Official after party Vladivostok Boat Show
|
Ночной клуб CUCKOO
21 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
10-30 – 16-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
соревнования среди воспитанников ДЮПС яхт-клуба «Семь Футов»
|
Бухта Федорова
|
11-00 – 11-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Центральная сцена выставки
|
12-00 – 14-00
|
Финиш гребной гонки «Мосты»
|
Бухта Федорова, сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра
«В гостях у Пряника»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
|
Детская площадка
|
14-00 – 15-00
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Центральная площадка выставки
|
15-00 – 17-00
|
Соревнования на аутригерах
Открытие сезона среди профессионалов
|
Бухта Федорова
|
15.00 – 15-30
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
15-30 - 16-00
|
Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра
«В гостях у Пряника»
|
Центральная сцена выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
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17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.
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