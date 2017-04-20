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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банк "Открытие" и власти Приморья решили объединить усилия
В церемонии подписания приняли участие первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужелев.
В рамках подписанного соглашения стороны намерены создать благоприятные условия и повышения производственного потенциала экономики Приморского края, а также взаимодействовать по эффективному решению вопросов по улучшению уровня жизни и социальной защищенности населения Приморья.
Кроме того, стороны выразили заинтересованность в развитии стабильного разностороннего сотрудничества, в том числе по финансированию инвестиционных программ, а также проектов, ориентированных на формирования положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Приморья для представителей российского и иностранного бизнеса.
По словам Василия Усольцева, благодаря повышению конкуренции на рынке банковских услуг Приморья, инвесторы и предприниматели смогут получить более выгодные условия по кредитованию своего бизнеса.
«Для Приморского края развитие предпринимательства – одна из ключевых точек роста экономики. Сегодня доля малого бизнеса в регионе составляет более 40% в объеме ВРП края. В Приморье и в целом на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, все условия для самореализации активных предпринимателей. Наша задача – поддерживать эти инициативы», – заявил Василий Усольцев.
Как отметил Геннадий Жужелев, в рамках сотрудничества банк также намерен развивать среднесрочное и долгосрочное финансирование инфраструктурных проектов.
«Уже есть ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самые короткие сроки. В целом мы рассматриваем Дальний Восток как один из приоритетных проектов», – сказал он, заверив, что банк «Открытие» со своей стороны приложит все усилия для повышения доступности банковских услуг в Приморском крае. В частности, банк продолжит реализацию госпрограмм по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
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