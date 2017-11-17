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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жители Владивостока распробовали и полюбили дюйцехазу
Национальная удэгейская кухня этой осенью покорила владивостокцев. В ресторане дальневосточной кухни Port Café жители приморской столицы смогли попробовать жаренного бикинского хариуса с печеным картофелем; большой популярностью пользовались у посетителей котлеты из ленка и пельмени с мясом изюбря, закуска из папоротника осмунда и картофельный салат «Лянцай». Все эти блюда подавали в рамках Дней удэгейской кухни.
— Количество заказываемых спецблюд превысило все наши ожидания. Мы считаем, что часть из них должна обязательно занять место в основном меню Port Café, возможно, даже создадим целый раздел национальной удэгейской кухни. Это будет еще один шаг на пути создания настоящей дальневосточной региональной кухни, — рассказал арт-директор Port Cafe Андрей Хаустов.
Настоящим вкусовым открытием для владивостокцев стала дюйцехаза — острая приправа из цветков чеснока «дюйце» с солью и перцем. Гости непременно желают видеть ее и на своем домашнем столе. По отзывам посетителей ресторана Port Cafe блюда удэгейской кухни понравились им благодаря простоте, естественности вкуса и, в тоже время, ярким и узнаваемым нотками типичных азиатских приправ.
— Очень приятно, что наша национальная кухня нашла отклик в сердцах гостей и жителей города Владивостока, — поделилась сотрудница национального парка «Бикин» Ирина Канчуга. — Жить тем, что дала тайга — так было при наших предках, так живем и сейчас. А тем, кому пришлись по вкусу наши традиционные блюда или есть желание разнообразить свой стол, я предлагаю попробовать приготовить картофельный салат «Лянцай» самостоятельно. Для его приготовления необходимы: картофель, лук и свежее филе кеты (которое удэгейцы иногда заменяют мясом). Картофель необходимо нарезать на тонкие полоски и отварить в кипящей воде, варить необходимо минут 5-7 до готовности (главное не переварить), затем через дуршлаг промыть холодной водой. Филе рыбы нарезать тонкими кусочками и обжарить на сковороде, добавить лук. Когда лук приобретет золотисто-коричневый цвет, смешать все с картофелем. Салат готов. «Лянцай» – блюдо самостоятельное, которое удэгейцы едят и холодным, и теплым, кому как нравится.
Напомним, таежными деликатесами угощали повара Port Café во время Дней удэгейской кухни*, которые прошли во Владивостоке с 3 по 15 ноября. Национальные блюда удэге – это блюда, приготовленные из того, что удается добыть в приморской тайге. Повара Port Cafe специально отправились в экспедицию на территорию национального парка «Бикин», жили в удэгейской семье, ходили на рыбалку на ульмаге, слушали истории о быте и верованиях народа. И самое главное — изучали рецепты и готовили блюда местной кухни, чтобы позже воссоздать их на своей кухне.
Мероприятие проходило при поддержке администрации Приморского края, Тихоокеанского туристического Союза и Всемирного фонда дикой природы (WWF) в рамках Фестиваля тайги.
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк «Бикин» – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра, был создан в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра.
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