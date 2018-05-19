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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому
Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"
Наш эксперт - Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, к.э.н.:
- Государственных усилий по стабилизации населения Дальнего Востока, начиная с 1991 года, предпринималось много. Достаточно сказать, что при разработке Концепции демографической политики для Дальнего Востока до 2025 года авторы (АНО «Институт научно-общественной экспертизы», руководитель С. РЫБАЛЬЧЕНКО) ссылаются по меньшей мере на 12 документов, принятых на федеральном уровне за эти годы. Но изменить ситуацию не удается.
Отток населения даже вроде бы замедлился, что стало восприниматься с оптимизмом. Но скептики утверждают, что просто уже уезжать некому, и в этом есть резон. Во всяком случае, первоначальный замысел вернуть былую численность населения, когда президент на втором Восточном экономическом форуме озвучить цифру в 8,5 млн человек в ближайшие 10-15 лет, был впоследствии скорректирован: до 2020 года остановить спад численности на уровне 6,2 млн человек, а к 2025 году обеспечить рост всего лишь до 6,5 млн.
В чем проблема, и почему не получается повлиять на ситуацию? - Все дело в выборе направления экономического развития: хочется развивать несырьевые виды деятельности, отдача от которых будет не скорой, а результаты нужно предъявлять уже сегодня. Поэтому приоритет отдан добывающим отраслям, где много народу не надо. Сохранение сырьевой специализации делает живущих здесь людей «лишними». Поэтому молодежь уезжает, увеличивается доля населения старших возрастов, рождаемость падает, смертность растет. Без принципиального изменения экономической модели никакие стимулы не смогут удержать здесь население.
К сожалению, те, кто принимает решения, в силу сложившихся обстоятельств, решая текущие проблемы (за которые с них спрашивают), порождают новые, которые находятся как бы за пределами их ответственности. Расчеты показывают, что, если исключить из демографической модели внешний фактор миграции, то при сложившейся структуре населения выйти хотя бы на простое воспроизводство, когда число детей будет не меньше родителей, Приморский край сможет только к 2075 году. Поэтому конференции, круглые столы, на которых обсуждаются такие проблемы, если на них присутствуют ответственные лица, чрезвычайно полезны, хотя бы для расширения кругозора чиновников.
Концепция демографической политики для Дальнего Востока по ходу разработки как раз продемонстрировала, что без обсуждения разных позиций, разных подходов к оценке ситуации и проблем, могла бы пополнить ряд документов, так и не повлиявших на демографические процессы в регионе. С другой стороны, даже так организованная работа по подготовке документа не гарантирует от ошибок и того, что разработчики откажутся от избранной точки зрения.
Позиция разработчика Концепции такова: за счет стимулирования рождаемости повлиять на демографическую ситуацию в регионе. Поэтому приоритет отдан мерам по повышению уровня рождаемости, снижению младенческой смертности, увеличению продолжительности жизни. В плане мероприятий по реализации Концепции из 74 пунктов этим вопросам отведено 46, тогда как проблемам миграционного оттока, привлечения мигрантов, соотечественникам и закреплению молодежи - всего 17 пунктов.
Для жителя Москвы такой подход логичен, а для Дальнего Востока, где уехал каждый пятый, прежде всего трудоспособного возраста, а в то же время обещанный приток инвестиций и создаваемых рабочих мест требуют работников уже сегодня, ждать вступления в трудоспособный возраст вновь рожденных - как-то против логики. Приоритетом демографического развития для Дальнего Востока должна быть миграция. Только за счет миграционного прироста можно обеспечить заполнение вакансий. Тем временем, чтобы люди отсюда не убегали, еще и строить жилье, дороги, создавать привлекательные условия для жизни.
Досье "Дальневосточного капитала": По оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1913 тыс. человек, в том числе 1477,1 тыс. горожан и 435,9 тыс. сельских жителей. За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 2,1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1910.9 тыс. человек. Сокращение численности происходило, в основном, за счет естественной убыли – 95,9%. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-март 2018 года составило 3,9 тыс. человек (на 5.5% больше, чем в январе-марте 2017), из других стран – 2.4 тыс. человек (на 47.8%). Выехало в другие регионы России 5 тыс. человек (на 4,7% больше), в другие страны – 1.3 тыс. человек (на 36.2% меньше). За январь-март текущего года сменили место жительство на территории края – 9.4 тыс. приморцев (на 2% больше, чем в январе-марте 2017), причем из них 4.4 тыс. человек сменили постоянную прописку.
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