Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 25 Июня, 07:25 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
22.06 |
В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
21.06 |
Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
21.06 |
СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
21.06 |
"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
21.06 |
"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40 | Регион сегодня |

Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому

Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)

Журнал "Дальневосточный капитал" провел экспертный вопрос к теме номера - "Спасти рядового дальневосточника"

Наш эксперт - Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, к.э.н.:

- Государственных усилий по стабилизации населения Дальнего Востока, начиная с 1991 года, предпринималось много. Достаточно сказать, что при разработке Концепции демографической политики для Дальнего Востока до 2025 года авторы (АНО «Институт научно-общественной экспертизы», руководитель С. РЫБАЛЬЧЕНКО) ссылаются по меньшей мере на 12 документов, принятых на федеральном уровне за эти годы. Но изменить ситуацию не удается.

Отток населения даже вроде бы замедлился, что стало восприниматься с оптимизмом. Но скептики утверждают, что просто уже уезжать некому, и в этом есть резон. Во всяком случае, первоначальный замысел вернуть былую численность населения, когда президент на втором Восточном экономическом форуме озвучить цифру в 8,5 млн человек в ближайшие 10-15 лет, был впоследствии скорректирован: до 2020 года остановить спад численности на уровне 6,2 млн человек, а к 2025 году обеспечить рост всего лишь до 6,5 млн.

В чем проблема, и почему не получается повлиять на ситуацию? - Все дело в выборе направления экономического развития: хочется развивать несырьевые виды деятельности, отдача от которых будет не скорой, а результаты нужно предъявлять уже сегодня. Поэтому приоритет отдан добывающим отраслям, где много народу не надо. Сохранение сырьевой специализации делает живущих здесь людей «лишними». Поэтому молодежь уезжает, увеличивается доля населения старших возрастов, рождаемость падает, смертность растет. Без принципиального изменения экономической модели никакие стимулы не смогут удержать здесь население.

К сожалению, те, кто принимает решения, в силу сложившихся обстоятельств, решая текущие проблемы (за которые с них спрашивают), порождают новые, которые находятся как бы за пределами их ответственности. Расчеты показывают, что, если исключить из демографической модели внешний фактор миграции, то при сложившейся структуре населения выйти хотя бы на простое воспроизводство, когда число детей будет не меньше родителей, Приморский край сможет только к 2075 году. Поэтому конференции, круглые столы, на которых обсуждаются такие проблемы, если на них присутствуют ответственные лица, чрезвычайно полезны, хотя бы для расширения кругозора чиновников.

Концепция демографической политики для Дальнего Востока по ходу разработки как раз продемонстрировала, что без обсуждения разных позиций, разных подходов к оценке ситуации и проблем, могла бы пополнить ряд документов, так и не повлиявших на демографические процессы в регионе. С другой стороны, даже так организованная работа по подготовке документа не гарантирует от ошибок и того, что разработчики откажутся от избранной точки зрения.

Позиция разработчика Концепции такова: за счет стимулирования рождаемости повлиять на демографическую ситуацию в регионе. Поэтому приоритет отдан мерам по повышению уровня рождаемости, снижению младенческой смертности, увеличению продолжительности жизни. В плане мероприятий по реализации Концепции из 74 пунктов этим вопросам отведено 46, тогда как проблемам миграционного оттока, привлечения мигрантов, соотечественникам и закреплению молодежи - всего 17 пунктов.

Для жителя Москвы такой подход логичен, а для Дальнего Востока, где уехал каждый пятый, прежде всего трудоспособного возраста, а в то же время обещанный приток инвестиций и создаваемых рабочих мест требуют работников уже сегодня, ждать вступления в трудоспособный возраст вновь рожденных - как-то против логики. Приоритетом демографического развития для Дальнего Востока должна быть миграция. Только за счет миграционного прироста можно обеспечить заполнение вакансий. Тем временем, чтобы люди отсюда не убегали, еще и строить жилье, дороги, создавать привлекательные условия для жизни.

Досье "Дальневосточного капитала": По оценке, на 1 января 2018 года в Приморском крае постоянно проживало 1913 тыс. человек, в том числе 1477,1 тыс. горожан и 435,9 тыс. сельских жителей. За январь-март численность населения Приморского края уменьшилась на 2,1 тыс. человек и на 1 апреля 2017 года составила 1910.9 тыс. человек. Сокращение численности происходило, в основном, за счет естественной убыли – 95,9%. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-март 2018 года составило 3,9 тыс. человек (на 5.5% больше, чем в январе-марте 2017), из других стран – 2.4 тыс. человек (на 47.8%). Выехало в другие регионы России 5 тыс. человек (на 4,7% больше), в другие страны – 1.3 тыс. человек (на 36.2% меньше). За январь-март текущего года сменили место жительство на территории края – 9.4 тыс. приморцев (на 2% больше, чем в январе-марте 2017), причем из них 4.4 тыс. человек сменили постоянную прописку.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: миграция  население  Дальний Восток 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика