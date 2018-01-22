|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Февраля, 20:17 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье нацпарк "Бикин" будет принимать туристов круглогодично
Правительство России утвердило комплексную программу развития туристской деятельности на территории национального парка «Бикин» в Приморье. Подписание этого документа, считает WWF России, стало важной вехой развития нацпарка, сохранения природы Бикина и традиций коренных малочисленных народов.
Комплексная программа развития туристской деятельности на территории национального парка «Бикин» на 2018-2020 гг. утверждена распоряжением Правительства РФ № 159-р 5 февраля 2018 года. Она направлена на вовлечение этой ООПТ, самой крупной в ареале амурского тигра и ключевой для проживающих на Бикине коренных малочисленных народов, в развитие экологического туризма и будет способствовать интегрированию нацпарка в сферу социально-экономического развития региона.
«Разработка комплексной программы развития туристической деятельности началась в 2015 году, в соответствии поручением Президента РФ по вопросам создания и развития национального парка «Бикин», и велась одновременно с процессом создания нацпарка. Это большой коллективный труд, над которым работал коллектив экспертов, организаций. А прежде чем направить программу развития туризма в Правительство РФ, она была утверждена Советом коренных малочисленных народов, действующим при нацпарке, — комментирует директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев. — Туристский потенциал парка огромен: это сохранившаяся экосистема и уникальная культура коренных малочисленных народов. В настоящее время мы работаем над организацией круглогодичного туризма: экотуры, этнотуры, событийные мероприятия, проведение мастер-классов по национальной кулинарии и изготовлению этнических сувениров. Наша задача — превратить уникальный ресурс нацпарка в конкурентоспособный туристский продукт международного уровня. Сейчас, с принятием Правительством России программы развития туризма, с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, у нас появилась реальная возможность это сделать».
Программа предусматривает проведение в течении трех лет комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для познавательного туризма и эколого-просветительской деятельности на территории национального парка. Для этого необходимо разработать архитектурно-планировочные решения инфраструктуры познавательного туризма и рекреации, экологические маршруты и условия для предоставления туристских услуг, сформировать инвестиционные предложения по туристско-рекреационной деятельности и реализации инфраструктурных проектов.
В частности, запланировано создание визит-центров национального парка «Бикин», кордонов и контрольно-пропускных пунктов в бассейне реки Тахало и в с. Охотничий, обустройство стоянок для палаточных лагерей на притоках Бикина и гостевых домов для посетителей в рекреационной зоне, создание нескольких некапитальных вертолетных площадок. Будут обустроены экскурсионные экологические тропы и туристические маршруты для разных категорий посетителей, смотровые площадки, места наблюдения за дикими животными, появятся информационные стенды, указатели, аншлаги и иные средства навигации для туристов. Программа предусматривает проведение традиционных уже мероприятий в с. Красный Яр, привлекательных для познавательного туризма – День Бикина, День охотника, День тигра, выпуск сувенирной, полиграфической, фото- и видеопродукции, создание сайта национального парка «Бикин» с разделом о туризме. Для привлечения дополнительного финансирования на развитие туристической инфраструктуры будут использованы механизмы государственно-частного партнёрства.
Для того, чтобы государственная программа развития туризма на Бикине – «русской Амазонке», была начата не пустом месте, немало было уже сделано общественными организациями, стоявшими у истоков создания национального парка — WWF России, Центром «Амурский тигр». В частности, Всемирный фонд дикий природы приложил усилия для создания в Красном Яре сувенирной мастерской, открытия этноцентра и музейной экспозиции, проведения традиционных праздников и экологических лагерей для местных школьников. С участием Фонда был построен контрольно-пропускной пункт для туристов на реке Бикин, отремонтирован кордон на Ульме, выделены средства на строительство кордона на Тахало. А в 2017 году на территории нацпарка «Бикин» при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» впервые был начат фотомониториг амурского тигра. Теперь фотопортреты диких животных, полученные в ходе его проведения, помогут нацпарку не только изучать животный мир Бикина, но и станут хорошим подарком для туристов.
«Утверждение программы развития экотуризма — важная веха в работе национального парка. Парк делает упор на две составляющие, которые, несомненно, будут интересны посетителям – ландшафты Бикина, их можно увидеть на сплаве по реке, и культура уникальная культура удэге, с которой можно познакомится в национальном парке. Развитие познавательного туризма позволит шире вовлечь местных жителей в деятельность парка в качестве мастеров народных промыслов, проводников и гидов. Грамотная реализация задуманного — залог заинтересованности местных жителей в работе парка», — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Национальный парк «Бикин», созданный 3 ноября 2015 года в среднем и верхнем течении реки Бикин в Приморском крае, привлекает туристов благодаря своему природному и этнокультурному потенциалу. На территории национального парка сохранился один из последних в Северном полушарии Земли нетронутый хозяйственной деятельностью крупный массив кедрово-широколиственных лесов, являющихся полными аналогами доледниковых широколиственных лесов. Здесь обитают 51 вид млекопитающих и около 200 видов птиц. Эта самая крупная ООПТ в ареале амурского тигра, площадью свыше 1,16 млн. га, взяла под охрану 10% популяции редкой кошки. На базе природных ресурсов бассейна реки Бикин исторически сформировался уникальный культурно-хозяйственный комплекс коренных малочисленных народов – удэгейцев и нанайцев, тесно связанных с тайгой. Главным условием жизнеобеспечения этих народов является сохранение лесов, в то же время именно естественные природные комплексы обусловливают саму возможность осуществления традиционного природопользования и поддержания культуры коренных малочисленных народов. Более половины территории национального парка «Бикин» является местом ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.
На фото: Праздник Вакчай ни. Автор фото Глеб Ильинский.
- В Приморье нацпарк "Бикин" будет принимать туристов круглогодично
- В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей
- Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda
- "Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий
- В Приморье для удобства автомобилистов популярный автопортал интегрирован с Госуслугами
- Лидеров приморского бизнеса по итогам 2017 года назовут в середине апреля
- Общественный транспорт во Владивостоке ждут серьезные перемены
- Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока
- Уголовное дело врачей Хабаровского кардиоцентра вылилось в общественное пространство
- Система Tax Free будет работать в двух пунктах пропуска в Приморье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.