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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:15 |
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Список резидентов Свободного порта Владивосток пополнился четырьмя компаниями
Подписанные соглашения затрагивают абсолютно разные отрасли экономики. Так компания ООО «СиЛайф» намерена развивать марикультуру в бухте Перевозной акватории залива Петра Великого. Здесь создадут современный береговой комплекс по искусственному воспроизводству и глубокой переработке гидробионтов с торговым, логистическим и производственным сервисом.
«В рамках проекта мы построим завод по разведению дальневосточного трепанга, гребешка и мидий. К 2019 году мы планируем выращивать до 200 тонн трепанга и 65 тонн гребешка. Реализация продукции будет как в России, так и за рубежом. Близость основных мировых рынков потребления – Китая, Японии, Кореи и других стран АТР создает благоприятные условия для экспорта готовой продукции», – рассказала Елена Губина, генеральный директор ООО «СиЛайф».
Проект компании ООО «Зима Южная» имеет большое социальное значение для Надеждинского района Приморья. Резидент намерен изменить облик села Вольно-Надеждинское и придать ему городские черты. Здесь вырастет микрорайон из 9 многоэтажных домов. Жилищный фонд будет составлять 1100 квартир. Микрорайон будет обеспечен всей инфраструктурой для комфорта будущих жильцов: детский сад, спортивные площадки, магазины, аптеки, отделения банков, кафе, развлекательные заведения.
«Наш микрорайон ориентирован на молодые семьи, которым хочется воспитывать детей в своей собственной квартире, в новом красивом доме. Старт продаж мы планируем начать с 50 000 рублей за квадратный метр. Средства, которые высвобождаются за счет налоговых льгот в статусе резидента свободного порта, дают возможность построить дополнительные социально-значимые объекты», – поделился Алексей Бойко, генеральный директор ООО «Зима Южная».
ООО «Мега» реализует проект по строительству логистического комплекса класса А на 12,9 тыс. квадратных метров в черте города Владивостока. Годовой грузооборот комплекса будет составлять 163,12 тыс. тонн. Резидент инвестирует более 717 млн рублей и будет предоставлять весь комплекс логистических услуг: хранение, перевозка, страхование груза, его охрану. Строительство планируют закончить к 2020 году.
Кроме того, индивидуальный предприниматель Александр Суш создаст во Владивостоке сеть центров проката и сервисного обслуживания электрического инновационного транспорта – моноколесо и сигвей.
Досье Дальневосточного капитала": На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 58 заявок от потенциальных резидентов свободного порта Владивосток на сумму более 141 млрд рублей. В перспективе будет создано более 18 000 рабочих мест. В реестре резидентов числится 20 резидентов СПВ, которые инвестируют в экономику Приморского края не менее 90 млрд рублей.
Напомним, Федеральный закон № 212 «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.
Для вхождения в свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн. рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
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