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Четверг| 26 Июля, 11:37 |
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В мире за последние сто лет численность тигров сократилась на 97%
С 12 по 14 апреля 2016 года в Дели (Индия) прошла III Азиатская министерская конференция по сохранению тигра. Трехдневный форум, в котором приняли участие в том числе представители 13 стран ареала тигра, открыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. В своем выступлении Премьер-министр Индии сделал акцент на том, что в достижения успеха в деле сохранения тигра важны коллективные усилия.
«Индия имеет позитивное прошлое и опыт в сохранении тигров. Мы запустили проект «Тигр» в 1973 году. Количество тигриных заповедников значительно увеличилось с 9 до 49 в настоящее время. Благодаря коллективным усилиям, популяция тигра в Индии увеличилась на 30% — с 1706 в 2010 году до 2226 в 2014 году», — сказал Моди.
Российскую делегацию возглавил глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артём Сидоров, где представил доклад о комплексных мерах по сохранению амурского тигра, которые предпринимаются Российской Федерацией. Россия, как и Индия за последние 5 лет достигла хороших результатов стабилизировав численность амурского тигра на отметке 523-540 особей и создав предпосылки к росту его численности.
Кроме отчетов стран ареала тигра о пятилетних итогах выполнении Глобальной программы по восстановлению тигра, на конференции были представлены лучшие «практики» стран в деле сохранения тигра. Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в своем выступлении рассказал об опыте России в вопросах транслокации, реабилитации и реинтродукции амурского тигра.
«В нашей стране накоплен уже достаточно большой опыт по реабилитации и реинтродукции амурского тигра, напомню, что первые выпуски подготовленных тигрят производили еще в 2001 году, а история по транслокации отдельных особей тигра из одной части ареала в другую насчитывает более 25 лет. Стоит признать, что благодаря сотрудничеству подразделений Российской академии наук с государственными и общественными организациями удалось достигнуть хороших результатов, – комментирует Арамилев Сергей. - Несмотря на то, что в целом численность тигра в мире немного увеличилась, есть и белые пятна на карте ареала тигра. К сожалению, современные исследования подтвердили, что в части стран ареала, таких как Вьетнам, Камбоджа и Лаос, тигр практически полностью исчез. Единственная возможность восстановить на этих территориях тигра - это реинтродуцировать его из условий дикой природы других стран ареала или из неволи. И тут как нельзя лучше пригодится успешный опыт нашей страны и Индии, где также в этом направлении очень серьёзно продвинулись. В случае начала проектов по восстановлению тигра на части его ареала, где раньше обитал туранский или кавказкий подвид тигра, в частности территория Казахстана, без данного опыта также не обойтись».
В целом по миру за последние сто лет численность тигров сократилась на 97% - со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей. Однако совместные усилия стран, на территории которых обитают эти животные, в последние годы принесли долгожданные плоды: по данным WWF, численность тигров в дикой природе выросла с 3,2 тыс. в 2010 г. до почти 3,9 тыс. особей в 2015 г.
Напомним, что в 2010 году Распоряжение Минприроды России была утверждена новая редакция Стратегии сохранения амурского тигра, которая включает в себя расширение комплекса мер по охране редкого хищника, его местообитание и кормовой базы, в том числе за счет усиление уголовной и административной ответственности, а также создания эффективной системы мониторинга состояния его популяции.
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