Владивосток вновь примет Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 13 Июля, 02:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
12.07 |
Жители Приморья могут бесплатно привить своих домашних животных
12.07 |
В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
12.07 |
В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к новому сезону сдадут новые объекты
12.07 |
На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
12.07 |
В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Мая 2016, 13:40 | Регион сегодня

Владивосток вновь примет Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни"

2 июня во Владивостоке пройдет под знаком предпринимательства. Более 400 представителей малого и среднего бизнеса Дальнего Востока соберутся вместе на форуме "Территория бизнеса – территория жизни" для обсуждения актуальных тем предпринимательства. В программе – профильные круглые столы и обучающие мастер-классы. Регистрация на сайте до 31 мая.

Владивосток уже во второй раз становится местом проведением Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Однако в этом году всех участников ждет еще более насыщенная деловая программа. В течение дня будет работать 15 тематических площадок для предпринимателей. Каждый из гостей форума сможет найти для себя полезные сессии. 

Одна из самых обсуждаемых тем этого года – развитие внутреннего и въездного туризма. В связи с новыми экономическими реалиями, происходит популяризация российских туристических направлений. Чтобы разобраться в последних тенденциях и нововведениях для участников форума пройдет круглый стол «Потенциал дальневосточных территорий для въездного туризма из стран АТР». Модератором выступит Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ». К обсуждению также приглашен Константин Шестаков, директор департамента туризма Администрации Приморского края. 
 
Вопросы к обсуждению:
 
• Внутренний и внешний туризм – на что делать ставку Дальневосточному федеральному округу?
 
• Инструменты развития туристской отрасли
 
• Проблемы и сложности индустрии гостеприимства.
 
Для тех предпринимателей, кто планируют выход на экспортные рынки, подготовлен отдельный круглый стол «Пять практических шагов для вывода товара на рынки АТР». Модератор: Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР». Не секрет, что экономическое положение Дальнего Востока во многом зависит от объемов его внешней торговли. Географическое положение региона и обилие природных ресурсов позволяет предпринимателям успешно осваивать экспортные рынки стран АТР. Однако начать торговлю в других странах это всегда непросто. Участие в круглом столе позволит лучше разобраться в теме, познакомиться с действующими экспортерами, узнать про государственные программы поддержки. 
 
Вопросы к обсуждению:
 
• Российский экспортный центр: зачем, что и как?
 
• Экспорт на Дальнем Востоке: результаты и перспективы развития.
 
• Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
 
• Экспорт – это просто (выступление действующего экспортера).
 
К обсуждению приглашены:
 
- Юлия Беликова, руководитель комитета по развитию экспорта и международного делового партнерства Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Дары природы»
 
- Роман Глушак, руководитель Представительства АО «ЭКСАР» в Дальневосточном федеральном округе
 
- Сергей Казаков, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» 
 
- Сергей Смоляков, начальник отдела корпоративного бизнеса Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк»
 
- Иван Суханов, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края
 
- Максим Шпигунов, генеральный директор Аналитического агентства MARKUS
 
- Павел Ярцев, руководитель комитета международных отношений Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «ТК Аква Мир». 
Форум «Территория бизнеса – территория жизни» - это мероприятие, которое призвано не на словах, а на деле развивать предпринимательство с помощью понятных программ развития территорий и конкретных мастер-классов для бизнеса. Вы услышите вдохновляющие истории успешных предпринимателей и новые бизнес-идеи, познакомитесь с лидерами общественного мнения в предпринимательской среде.  Участие бесплатное, регистрация обязательна. В рамках форума также пройдет определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей Дальневосточного федерального округа. 
 
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Правительства Саратовской области.

 
Регистрация на сайте открыта до 31 мая 
 
Участие бесплатное!
 
Приглашают всех предпринимателей ДФО.
 
Досье "Дальневосточного капитала": Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» — это самая актуальная деловая площадка, созданная с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 32 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.
 
Теги: форум  территория  туризм 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика