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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 02:56 |
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Владивосток вновь примет Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни"
Владивосток уже во второй раз становится местом проведением Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Однако в этом году всех участников ждет еще более насыщенная деловая программа. В течение дня будет работать 15 тематических площадок для предпринимателей. Каждый из гостей форума сможет найти для себя полезные сессии.
Одна из самых обсуждаемых тем этого года – развитие внутреннего и въездного туризма. В связи с новыми экономическими реалиями, происходит популяризация российских туристических направлений. Чтобы разобраться в последних тенденциях и нововведениях для участников форума пройдет круглый стол «Потенциал дальневосточных территорий для въездного туризма из стран АТР». Модератором выступит Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ». К обсуждению также приглашен Константин Шестаков, директор департамента туризма Администрации Приморского края.
Вопросы к обсуждению:
• Внутренний и внешний туризм – на что делать ставку Дальневосточному федеральному округу?
• Инструменты развития туристской отрасли
• Проблемы и сложности индустрии гостеприимства.
Для тех предпринимателей, кто планируют выход на экспортные рынки, подготовлен отдельный круглый стол «Пять практических шагов для вывода товара на рынки АТР». Модератор: Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР». Не секрет, что экономическое положение Дальнего Востока во многом зависит от объемов его внешней торговли. Географическое положение региона и обилие природных ресурсов позволяет предпринимателям успешно осваивать экспортные рынки стран АТР. Однако начать торговлю в других странах это всегда непросто. Участие в круглом столе позволит лучше разобраться в теме, познакомиться с действующими экспортерами, узнать про государственные программы поддержки.
Вопросы к обсуждению:
• Российский экспортный центр: зачем, что и как?
• Экспорт на Дальнем Востоке: результаты и перспективы развития.
• Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?!
• Экспорт – это просто (выступление действующего экспортера).
К обсуждению приглашены:
- Юлия Беликова, руководитель комитета по развитию экспорта и международного делового партнерства Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Дары природы»
- Роман Глушак, руководитель Представительства АО «ЭКСАР» в Дальневосточном федеральном округе
- Сергей Казаков, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края»
- Сергей Смоляков, начальник отдела корпоративного бизнеса Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк»
- Иван Суханов, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края
- Максим Шпигунов, генеральный директор Аналитического агентства MARKUS
- Павел Ярцев, руководитель комитета международных отношений Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «ТК Аква Мир».
Форум «Территория бизнеса – территория жизни» - это мероприятие, которое призвано не на словах, а на деле развивать предпринимательство с помощью понятных программ развития территорий и конкретных мастер-классов для бизнеса. Вы услышите вдохновляющие истории успешных предпринимателей и новые бизнес-идеи, познакомитесь с лидерами общественного мнения в предпринимательской среде. Участие бесплатное, регистрация обязательна. В рамках форума также пройдет определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей Дальневосточного федерального округа.
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Правительства Саратовской области.
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