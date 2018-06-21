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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Президент России Владимир Путин пригласил главу Индонезии на Восточный экономический форум
Россия и Индонезия в первом квартале этого года смогли более чем на 14% увеличить объем взаимной торговли. При этом Индонезия является одним из важных торговых партнеров российского Дальнего Востока. Торговый оборот макрорегиона с одной из ключевых стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2015 году составил 29,9 млн долл. США (61,3% от соответствующего показателя за 2014 год), в том числе экспорт – 7,4 млн долл. США, импорт – 22,5 млн долл. США. Отрицательное сальдо торгового баланса сложилось в размере 15,1 млн долл. США. Внешнеторговый оборот в период с 1 января 2016 года по 29 февраля 2016 года превысил отметку в 4,9 млн долл. США. Основу дальневосточного экспорта составляют черные металлы и изделия из них – 51,7%, топливно-энергетические ресурсы составили 41,9% от общего объема экспорта. В структуре дальневосточного импорта преобладают суда, лодки и плавучие конструкции – 51%, каучук и резина – 18,5%, бумага и картон – 10,2%.
Вместе с тем, нынешний объем взаимной торговли не соответствует экономическому потенциалу России и Индонезии. Джоко Видодо подчеркнул, что сотрудничество между странами в области экономики, политики и культуры должно развиваться. В ходе открытого и конструктивного диалога обсуждался вопрос создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Президент Индонезии высоко оценил российские инвестиции в крупные проекты в Индонезии в области морского хозяйства и развития инфраструктуры. Отдельно обсуждались проекты в области нефтепереработки.
Ранее Президент России Владимир Путин пригласил на второй Восточный экономический форум японского премьер-министра Синдзо Абэ, сообщили "Далдьневосточному капиталу" в пресс-службе Минвостокразвития.
Напомним, в прошлом году ВЭФ собрал более 2 тысяч участников. В столицу Приморья приехали инвесторы из 34 стран, включая Японию, США, Германию, Францию, Республику Корея. Самой многочисленной стала делегация из Китая. Одним из итогов Форума стало заключение более 80 соглашений и меморандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей. Приглашения для участия форума направлены инвесторам из стран АТР, АСЕАН, Европы и Америки.
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