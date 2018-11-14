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20 Ноября 2018, 14:39 | Регион сегодня |

В нацпарке Приморья задержали 10 нарушителей

В общей сложности рейд длился две недели и растянулся на 1360 километров пути

Сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Бикин» вернулись из очередного рейда. В этот раз перед ними стояла задача преодолеть пешком и на лодке длинный путь и обследовать территорию по маршруту:  южная граница нацпарка – ключ Горелый – река Зева – урочище Хомяково – село Охотничий – село Красный Яр. На одном из участков группа столкнулась с большими трудностями: река Зева практически обмелела и сотрудникам пришлось несколько десятков километров передвигаться по руслу пешком, сопровождая плавсредства.

– В общей сложности этот рейд длился две недели, мы преодолели 1360 километров пути, из них 1005 км – на автомобиле, 308 км - водное патрулирование (катамаран и лодка) и 47 км пешком. Наша основная задача – пресекать нарушения режима особой охраны. В этот раз мы выявили 10 административных правонарушений, обнаружили 10 нарушителей, которые находились на территории парка без специальных разрешений на посещение территории, которые выдает администрация учреждения. Для привлечения нарушителей к административной ответственности на каждого был составлен административный материал, – сообщил начальник отдела охраны ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Юрий Гальцев.

Сейчас рейды сотрудников национального парка «Бикин» носят еще одну функцию – специалисты ищут места для строительства новых кордонов.

– После того, как премьер-министром РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел земли парка в категорию особо охраняемых, наше учреждение, наконец, стало единственным «хозяином» территории, – объяснил директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей Кудрявцев. –   Теперь мы можем должным образом следить за соблюдением природоохранного режима, создавать инфраструктуру внутри нацпарка, строить новые кордоны для охраны, сможем создавать новые маршруты для патрулирования.  Этим мы и начали сейчас заниматься. Территория парка огромная, еженедельные рейды наших сотрудников – это незаменимый труд и важный шаг как раз в создании новых КПП и кордонов.

Напомним, 8 сентября 2018 года председатель Правительства подписал распоряжение о переводе более 1,1 млн га земель лесного фонда на территории Приморского края в категорию особо охраняемых для включения их в состав национального парка «Бикин».

Отметим также, что с условиями нахождения на территории парка можно ознакомиться на официальном сайте учреждения - http://parkbikin.com/turizm/

Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк «Бикин» – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 млн га лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территория для удэгейского народа и амурского тигра. 2 июля 2018 года национальный парк «Бикин» внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как часть уже существующего объекта «Центральный Сихотэ-Алинь».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Бикин  нацпарк  экология 


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