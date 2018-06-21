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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:03 |
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Восточный экономический форум удивит гостей
Участники заседания обсудили концептуальную часть всего форума, культурную программу и ряд других вопросов.
Так, директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей ПАВЛЕНКО доложил, что сегодня совместно с официальным оператором мероприятия, фондом «Росконгресс», разработана дорожная карта всего Второго Восточного экономического форума. Налажено взаимодействие всех органов исполнительной власти по вопросам инфраструктурного обеспечения ВЭФ – подготовки объектов ЖКХ, энергетики, обеспечение связи, медобслуживания и другие.
«Еще одно направление работы – отбор инвестиционных проектов, которые наш край представит на форуме. Потребуется время, поскольку в этом году требования к презентациям ужесточены. Также необходимо проработать проекты соглашений, которые мы планируем подписать в ходе ВЭФ»,– обозначил директор департамента.
Как отметила директор приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, основными объектами культурной программы станут несколько площадок – Приморская сцена Мариинского театра, краевая филармония, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» и океанариум.
Набережная Дальневосточного федерального университета по традиции в дни ВЭФ превратится в «Улицу народов Дальнего Востока», на которой субъекты этого региона представят свою экономическую и инвестиционную привлекательность, культуру и традиции.
«Помимо девяти территорий ДФО к выставке планирует присоединиться Республика Крым в рамках проекта «Крым в гостях у Дальнего Востока», а также рассматривается вопрос об участии трех стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая, Японии и Республики Корея», – рассказала Анна Алеко.
Предполагаемая концепция экспозиции Приморского края – «От порто франко до порто франко». Одна из идей – стилизовать павильон Приморья под морской контейнер, возможно – установить макет маяка.
«Структура экспозиции включит исторический контекст: это будет выставка из фондов музея имени Арсеньева. Второе направление – социально-экономическое развитие территории. Здесь мы предполагаем презентацию производственных компаний края, резидентов ТОРов, возможности Свободного порта. Обязательно презентуем наши приоритетные инвестпроекты. Например, планируем установить интерактивную панель на тему «Международные транспортные коридоры» – нажатием различных кнопок посетители смогут проложить по карте края маршруты транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», отследить “движение грузов”», – отметила Анна Алеко.
Она также приоткрыла секрет – благодаря другим участникам выставки на несколько дней в бухте Аякс могут появиться макеты золотодобывающих шахт, юрт в виде алмаза и вертолеты.
Третий блок экспозиции Приморского края – туристский потенциал. В него планируется включить презентации приморской Мариинки, океанариума, казино, проектов экотуризма. Изюминкой может стать рыбный рынок и фудкорт прямо на территории университета – основной площадке проведения форума.
Сам ВЭФ продлится со 2 по 3 сентября. Но культурную программу продлевают до 4-го числа.
«Прогуляться по набережной, посмотреть концертную программу, которая, кстати, будет начинаться в 7.00 и заканчиваться только к полуночи, смогут все жители и гости города», – подчеркнула руководитель филармонии.
В ходе заседания оргштаба затронули также вопросы обеспечения безопасности участников форума и транспортной доступности всех площадок мероприятия.
На сайте форума сегодня продолжается регистрация участников.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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