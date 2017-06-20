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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Восточном экономическом форуме впервые состоится бизнес-диалог Россия – Индия
Впервые на Восточном экономическом форуме состоится бизнес-диалог Россия-Индия. Проведение странового диалога, а также участие делегации Республики Индия в ВЭФ-2017 обсудили в ходе рабочей встречи Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Панкадж Саран.
«Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина и традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров, - подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка. – Созданные в течение трех лет механизмы для развития Дальнего Востока позволили привлечь в макрорегион более 2 трлн рублей инвестиций, за которыми стоят более 700 проектов. С участием индийской компании KGK Diamonds в свободном порту Владивосток реализуется проект создания алмазогранильной фабрики. Компания Tata Power активно работает над проектом освоения Крутогоровского месторождения угля на Камчатке. Вместе с тем мы понимаем, что проектов и инвестиций из Индии может быть на порядки больше».
Посол Республики Индия в России сообщил, что индийскую делегацию на форуме возглавит Министр коммерции и промышленности Индии госпожа Нирмала Ситхараман.
«В настоящее время мы формируем состав нашей делегации, чтобы визит во Владивосток был максимально полезен обеим сторонам», - сообщил Посол. Он также поблагодарил главу Минвостокразвития за введение механизма электронной визы, которую могут получить граждане 18 стран, в том числе, Республики Индия.
Ранее об участии большой делегации из Индии в ВЭФ-2017 сообщил Заместитель Председателя Правительства - полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания организационного комитета Форума.
Напомним, перспективы сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке России обсуждали Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Министр коммерции и промышленности Индии госпожа Нирмала Ситхараман на полях Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.
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