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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье на ВЭФ-2017 обсудят вопросы интеллектуальной собственности
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, главы зарубежных патентных ведомств (из КНР, Японии, Республики Кореи, Монголии, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана), а также представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других международных патентных организаций примут участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
Развитие глобальной экономики определяет тенденции в подаче заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и ставит перед правообладателями вопрос о расширении географического охвата их правовой охраны. В рамках ВЭФ ожидается проведение международного форума на тему «Интеллектуальная собственность: инструменты регионального развития». Участники дискуссии обсудят, как обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности в разных странах, а также представят международные системы регистрации изобретений, товарных знаков и промышленных образцов.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ.
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