|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 21 Августа, 14:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Браконьеры из Китая добрались до заповедника "Кедровая падь" в Приморье
Сразу двоих нарушителей задержали инспекторы «Земли леопарда» и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе совместного рейда. Незваными гостями особо охраняемой природной территории оказались граждане Китая, по предварительным данным, браконьеры пришли за краснокнижным женьшенем.
Иностранные нарушители пробрались в заповедник «Кедровая падь», который входит в состав ФГБУ «Земля леопарда». Инцидент стал первым в современной истории заповедника: обычно браконьеры из КНР встречаются лишь на окраинной территории национального парка, у российско-китайской границы, где их сразу перехватывают. Однако в данном случае граждане Китая оказались в самом сердце «Земли леопарда», предположительно, приехав сюда из Уссурийска, так как их деловая виза допускала пребывание только в этом городе.
Не имея пропуска на территорию заповедника, они прошли мимо его аншлагов и попытались зайти вглубь тайги. При задержании жители Поднебесной не оказали сопротивления. При них не оказалось оружия, однако в рюкзаках инспекторы обнаружили приспособления для сбора дикоросов, что не удивило сотрудников «Земли леопарда» и пограничников: именно на вторую половину лета приходится пик незаконного сбора женьшеня. Браконьеры были вовремя остановлены и не успели навредить местной флоре.
Женьшень – редкое растение, занесенное в Красную книгу РФ. В России он растет только в Приморском и Хабаровских краях, где ежегодно за ним «охотятся» соседи из ближних стран Азии. Дело в том, что и корни, и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины. В Приморье этот «корень жизни», как его называют в Китае, можно найти уже в начале лета, однако с середины июля и в августе на его стеблях появляются ярко-красные ягоды, по которым находить женьшень легче.
«Территория «Земли леопарда», конечно, интересна для сборщиков дикоросов из Китая, так как здесь подобных растений больше, – говорит Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Задержание нарушителей из КНР на территории национального парка – не самая большая редкость, однако именно для заповедника этот случай уникален. Надеемся, что последователей у них не найдется».
После задержания граждане КНР были доставлены в село Барабаш, где инспекторы «Земли леопарда» составили на них административные протоколы. Затем проверку в отношении нарушителей начали пограничники, и по ее результатам двум жителям Китая могут запретить въезд в Россию на длительный срок.
- Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре
- Браконьеры из Китая добрались до заповедника "Кедровая падь" в Приморье
- В Приморье на ВЭФ-2017 обсудят вопросы интеллектуальной собственности
- Сбербанк инвестирует в добычу золота в России
- Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
- Путин пообещал обсудить вопросы транспортной инфраструктуры на ВЭФ-2017
- Инвестор СПВ "Восточный порт" завершает строительство железнодорожного парка в Приморье
- В Приморье готовятся к закладке первых четырех судов ССК "Звезда"
- Больше половины жителей Приморья ищут варианты дополнительного заработка
- Участников ВЭФ во Владивостоке ожидают Башмет и народное караоке с Хором Турецкого
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.