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Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре
«Мы покажем объекты, которые стоят сегодня в плане на 2017-2018 гг: те объекты, которые будут построены в текущем году на территории Комсомольска-на-Амуре и те, которые мы закладываем, планируем сдавать в следующем году», - сказал Вячеслав Шпорт.
В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре завершается реконструкция Драмтеатра, ведется реконструкция Инженерной школы, городской набережной, в октябре планируется сдать физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Полным ходом идут работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети города, тепловых сетей города, а также двух электрических подстанций города. Ведутся работы по строительству 2-го и 6-го этапов инфраструктуры водоснабжения города.
В РЖД утверждена «дорожная карта» по обновлению пассажирского состава, который совершает рейсы в/из Комсомольска-на-Амуре. Идет работа по покрытию сотовой связью трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре с отворотом до Ванино: запланировано строительство 6 новых объектов сотовой связи для совместного размещения оборудования трех операторов.
"Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета утвержденной Госдумой в третьем чтении 1,3 млрд рублей по предложению Минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной", - Артур Ниязметов, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Напомним, план долгосрочного комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был разработан по поручению главы государства Владимира Путина. Он обеспечивает решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры. Документ был подписан 18 апреля 2016 года.
По его образцу также был разработан комплексный план развития г. Свободный (Амурская область). Он состоит из трех разделов, включает в себя 22 организационных мероприятий, 47 мероприятий по развитию инфраструктуры города и мероприятия по созданию инфраструктуры в рамках ТОР «Свободный».
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