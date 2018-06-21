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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 05:01 |
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1,5 млрд инвестируют в экономику Приморья новые резиденты Свободного порта Владивосток
В Приморье будут строить маломерные суда, собирать пассажирские автобусы, а также построят терминал для перелива сжиженного газа и несколько логистических комплексов.
Компания ООО «Транслайн» инвестирует 1,067 млрд рублей в проект по промышленной сборке автобусов марки «Yutong», который направлен на развитие регионального производства автомобильной техники и базовых автокомпонентов на территории Дальнего Востока. Завод будет расположен в городе Артём.
Развитию туризма в регионе будет способствовать ООО «Композитное кораблестроение» - оно даст новый импульс развития туризма в Приморском крае. Проект предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.
«Российское судостроение всегда было передовым, но в основном в военных целях. Наша компания будет строить именно гражданские суда разных типов: рыболовные, научно-исследовательские, грузопассажирские паромы, прогулочные, скоростные круизные туристические суда и плавучие рестораны. Наш проект будет способствовать развитию туристической отрасли и федеральной программе импортозамещения. Мы собираемся создавать скоростные катамараны исключительно на базе отечественных технологий», - рассказал генеральный директор ООО «Композитное кораблестроение» Александр Мамонов.
Резидентами Свободного порта Владивосток стали также две логистические компании. ООО «Лидер» инвестирует 18 млн рублей в создание мультифункционального складского комплекса общей площадью 4370 м 2 во Владивостоке. Запуск складского комплекса будет осуществлен к 4 кварталу 2017 года. ООО «ДКП Логистик» построит комплекс с морозильными камерами, общей площадью 6000 м 2. Здесь можно будет хранить мясо, рыбу, продукцию молочной промышленности, фармацевтические препараты и др.
В городе Находка ООО «СоюзГаз» приступит к реализации проекта по созданию производственного терминала для перелива сжиженного газа LPG из железнодорожных цистерн в танк-контейнеры.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 68 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 146,6 млрд рублей. В перспективе будет создано около 19 000 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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