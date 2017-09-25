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В Приморье в День тигра подводят итоги и строят новые планы
День тигра 23–24 сентября в 18-й раз отметят в столице Приморья. WWF России является одним из основателей этого праздника и участвует в его проведении в бассейне Амура. Усилия Всемирного фонда дикой природы по сохранению амурского тигра поддерживают сегодня российские банки, бизнес-компании, знаменитости, монаршие особы и миллионы сторонников WWF во всем мире.
«Узнай, полюби, сохрани» — этот девиз объединяет вокруг самой крупной редкой кошки планеты жителей и гостей Дальнего Востока от истоков Амура до берегов Японского моря. Впервые День тигра, придуманный приморским охотоведом, писателем Владимиром Тройниным, вышел на центральную площадь Владивостока в 2000 году. Сделать его городским праздником предложили администрации города и Приморского края общественные природоохранные организации, и эта идея нашла отклик в сердцах тысяч людей. Ныне тигриные шествия уже состоялись 16 сентября в Биробиджане и Тернее, 22-го — в Уссурийске, в ближайшую субботу День тигра отметят в Благовещенске, Хабаровске и в этот же день полосатый праздник начнется в столице Приморья, где продлится два дня — 23 и 24 сентября.
Амурский филиал WWF России приглашает жителей и гостей Владивостока 24 сентября принять участие в тигрином шествии, которое в полдень начнет движение от городского парка по Океанскому проспекту до центральной площади. В этом году в колонне Всемирного фонда дикой природы (WWF) в День тигра пройдут будущие таможенники — студенты Владивостокского филиала Российской таможенной академии, с которым WWF России сотрудничает более 15 лет в рамках программы сохранения биоразнообразия, школьные экологические патрули из Надеждинского района, созданные при поддержке Фонда, учащиеся Международной лингвистической школы Владивостока и сотрудники гидрогеологической станции «Лечебно-столовая вода „Шмаковская“».
В павильоне WWF России на площади всех желающих ждет:
- беспроигрышная благотворительная лотерея;
- тигриный макияж в удэгейском стиле;
- розыгрыш билетов на концерты Олега Митяева и балета Аллы Духовой «Тодес»;
- «полосатый инстапринтер», который моментально распечатает ваше фото, сделанное 24 сентября c 12:00 до 15:00 и размещенное в инстаграме с хештегом #наденьтигра. Авторы 10 лучших фотографий, посвященных Дню тигра, получат призы!
- полевой урок тигроведения «Дай пять»
и многое другое, что позволит интересно и познавательно провести этот праздник, посвященный амурскому тигру — живому символу уникальности, богатства, силы и величия дальневосточной тайги.
Численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15 % и составляет сейчас порядка 540 особей. Ареал этого редкого хищника охватывает не только Приморский и Хабаровский края — тигр возвращается в свои исторические места обитания в Еврейской автономной области, все увереннее чувствует себя на левобережье Амура и все чаще встречается на северо-востоке Хабаровского края.
«На юге Дальнего Востока обитает самая крупная нефрагментированная популяция тигра в мире. Сохранить и приумножить ее удалось благодаря совместным усилиям государства и общественных организаций, — говорит Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ. — Тигр — это высокоинтеллектуальный зверь. И наш замечательный День тигра, когда мы обращаемся к сознанию людей, их чувствам и мыслям, по сути, венчает кропотливую и сложную работу специалистов по сохранению этой редкой кошки, которая в последние 20 лет — ручаюсь — не прекращается ни на день. Если оглянуться хотя бы на год, прошедший, например, с прошлого Дня тигра, будет понятно, сколько всего нужного природе мы вместе с партнерами успели сделать».
Для того чтобы полосатые большие кошки чувствовали себя в безопасности, WWF России участвует в создании охраняемых территорий. Совместно с Центром «Амурский тигр» поддерживает федеральные и региональные ООПТ, антибраконьерскую работу Департамента охотнадзора Приморского края, Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, Управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО.
Особое внимание уделяется разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками, количество которых возрастает с началом осеннего охотничьего сезона. Так, в октябре прошлого года «конфликтная» группа приморского охотнадзора отловила двух взрослых полосатых хищников — Артемку и Владика, наделавших шума в пригороде Артема и Владивостока. А зимой эти же специалисты спасали осиротевшую тигричку в поселке Лазо и раненного браконьером тигренка в Пожарском районе Приморья. Эти животные были помещены в Центр реабилитации и реинтродукции тигров (МРОО «Центр „Тигр“») в селе Алексеевка, под патронаж Центра «Амурский тигр» и WWF России. В конце апреля 2017 года полосатая «выпускница» центра реабилитации, тигрица Филиппа, обрела свободу в заказнике «Дичун» ЕАО, а тигр Владик в мае был выпущен в национальном парке «Бикин». Так закончилась эпопея странствий этого полосатого «туриста» из Владивостока, ставшего теперь узнаваемым символом нацпарка.
Кстати, многих соседей тигра Владика удалось снять с помощью фотоловушек, которые были подарены в начале этого года нацпарку «Бикин» WWF России и Банком ВТБ в рамках проекта по сохранению редких кошачьих. Во время фотомониторинга, впервые проведенного на Бикине, было заснято 10 тигров. Всего же на территории национального парка обитает более 30 тигров. С помощью ВТБ удалось пополнить в этом году и автопарк Департамента охотнадзора Приморского края четырьмя внедорожниками «Мицубиси L-200».
Поддержка особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра была и остается главным приоритетом WWF России — особенно в Год 100-летия заповедной системы. Так, в этом году в Сихотэ-Алинском заповеднике при поддержке WWF России и сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» реализуется проект «Великолепная четверка Сихотэ-Алиня», направленный на изучение тигра, горала, рыбного филина и рододендрона Фори. Как и в НП «Бикин», 100% финансов здесь были использованы на приобретение порядка 40 фотоловушек. Важно, что с 2014 года заповедник расширил учет тигра на территорию национального парка «Удэгейская легенда», который является соседом Сихотэ-Алинского заповедника. А в этом году по совместной инициативе и при поддержке Фонда фотоловушки впервые были установлены и на территории граничащего с заповедником охотхозяйства «Сидатун». Это поможет получать объективную информацию о группировке тигров в Центральном Сихотэ-Алине.
Были в этом году и печальные известия. К сожалению, в Хабаровском крае, в бассейне реки Гур, в схватке с другим хищником погиб тигр Упорный, ставший символом борьбы за свободу и выживание тигра в дикой природе. Этот взрослый самец после курса реабилитации в Центре «Утес» был выпущен на волю на границе с национальным парком «Анюйский» 28 мая 2015 года. На тигра был надет спутниковый GPS-ошейник, с помощью которого специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, WWF России и Центра «Амурский тигр» почти два года отслеживали перемещения этого хищника. Несмотря на свою короткую жизнь, Упорный дал возможность специалистам улучшить методику реабилитации таких конфликтных тигров. Он еще раз всем доказал, что, если тигр по каким-то причинам преступил черту и вторгся на территорию людей, его возможно «наставить на путь истинный» и он может не вступать больше в конфликт с человеком. Благодаря Упорному весь мир получил информацию об адаптации тигра на северном краю его ареала, в самых сложных условиях для обитания таких хищников.
Надо сказать, что уже девять лет WWF России совместно с WWF Швеции и зоопарком «Северный ковчег» (Norderns Ark) ведет проект «Северный тигр», направленный на сохранение самой северной части популяции амурского тигра в Нанайском районе Хабаровского края. Главными партнерами этой работы являются Анюйский национальный парк, находящийся под управлением ФГБУ «Заповедное Приамурье», и Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, а главным итогом стало удвоение численности редких кошек на севере края. Как было отмечено в июле этого года в Хабаровске на совещании, посвященном актуальным вопросам сохранения тигра на севере его ареала, сформировалась здоровая размножающаяся анюйская группировка амурских тигров, насчитывающая как минимум 33 особи, и из этого очага звери начали расселяться на север вплоть до Софийска и на левобережье Амура. Благодаря высокой оценке успешности проекта было принято решение о его продлении на 2018–2022 годы. Теперь география проекта расширяется как на левобережье Амура, так и на север — в бассейн реки Гур.
А благодаря другому проекту, который Всемирный фонд дикой природы (WWF) ведет в России и Китае при поддержке Фонда принца Монако Альберта II, удалось усилить охрану территории на юго-западе Приморья — единственном месте в нашей стране, где обитают две самые редкие большие кошки — амурский тигр и дальневосточный леопард. Средства направляются на поддержку антибраконьерской деятельности, работу региональных ООПТ, отслеживание и предотвращение конфликтных ситуаций с крупными хищниками.
Зима с ее холодами и снегопадами, конечно, самый трудный период жизни не только для людей, но и для животных. Начиная с декабря WWF России и Центр «Амурский тигр» совместно с Департаментом охотнадзора и охотпользователями Приморского края вели подкормку диких копытных животных, от которых напрямую зависит благополучие амурского тигра. Резервный фонд кормов был сформирован в том числе с помощью сторонников WWF России. В целом же нынешней зимой помощь из этого резервного фонда получили около 30 охотхозяйств, национальный парк «Удэгейская легенда», практически все региональные ООПТ в Приморье, а также заказники Амурской и Еврейской автономной области, расположенные в ареале тигра.
Наступил Новый год — Год экологии и ООПТ, и как снег на голову свалились изменения в правилах заготовки древесины, которые, по сути, сняли запрет на промышленные рубки в кедровых лесах. Под угрозой оказались более 80 % старовозрастных кедровых лесов Дальнего Востока! Для того чтобы сохранить тайгу, в январе WWF России бил тревогу, требуя исправить ошибку. И это удалось: благодаря мощной поддержке общественности и СМИ в короткие сроки данный пункт новых правил заготовки древесины был возвращен в прежнюю редакцию.
В этом году была завершена еще одна кропотливая работа WWF России, направленная на защиту дома тигра от браконьерских рубок. Фонд передал администрации Приморского края информационную систему космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», которая принципиально меняет контроль в лесу и помогает оперативно обнаруживать нарушения.
Эту инновационную разработку WWF России взяли на вооружение и в Хабаровском крае. И это, конечно, замечательный подарок тигру ко Дню тигра!
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