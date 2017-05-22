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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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Владивостокский морской торговый порт проводит тестовую эксплуатацию новой услуги – GPS-замок для контейнеров
В марте текущего года на территории ВМТП был создан специализированный склад консолидации грузов (Container Freight Station, CFS) площадью 9 000 кв.м для работы со сборными контейнерными грузами, прибывающими в порт из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. CFS-сервис ориентирован на работу с небольшими партиями грузов, в том числе объемом менее 1 контейнера. После завершения таможенных процедур товары со склада отправляются грузополучателям по всей территории страны любым видом транспорта.
Также порт представил сразу несколько IT-решений, направленных на повышение качества клиентского обслуживания. On-line сервис «Удаленное закрытие склада» дает клиентам ВМТП возможность подать заявку на закрытие склада через Личный кабинет. Модуль «Автоинформирование» на сайте vmtp.ru позволяет экспедиторам подписаться на рассылку уведомлений обо всех операциях, происходящих с контейнерами. Система автоматического информирования сообщит о перемещениях внутри порта, досмотре и взвешивании.
В настоящее время ВМТП проводит тестовую эксплуатацию новой услуги – GPS-замок для контейнеров. Решение обеспечивает максимальный контроль за перемещением грузов как на территории порта, так и за его пределами. Благодаря GPS-модулю клиенты смогут отслеживать транспортировку контейнеров в режиме реального времени.
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