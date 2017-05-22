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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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В Приморье в Лазовском заповеднике экомаршрут "Тропою тигра" готов к приему туристов
В Лазовском заповеднике и нацпарке «Зов тигра» к летнему сезону приводят в порядок экологические тропы, сообщили журналу "Дальневосточныфй капитал" в пресс-службе Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".
Cотрудники особо охраняемой территории вышли на маршрут «Тропою тигра», чтобы проверить состояние экотропы и обновить ее. Специалисты расчистили тропу, проверили, как перезимовали зиму информационные аншлаги, установили новый информационный стенд возле археологического объекта – остатков средневековой кумирни.
Экологический маршрут «Тропою тигра» - один из самых популярных у любителей дикой природы. Он позволяет аккуратно, без вреда для окружающей среды, прикоснуться к тайнам хозяина тайги и других обитателей заповедника, познакомиться с флорой и фауной этой части ООПТ, узнать об истории территории и археологических памятниках, а также полюбоваться красотами приморского побережья.
Маршрут проходит от красивейшей бухты Петрова в не менее живописную бухту Песчаная тигриными тропами через лес. По пути экскурсовод рассказывает об обитателях тайги и интересных растениях. Особое внимание уделяется живущему на этой территории тигриному семейству. Экотуристам показывают дерево, на котором сделал метки полосатый хищник, а на песке бухты Песчаной, как правило, всегда есть свежие тигриные следы.
На водоразделе кроме кумирни расположены и другие артефакты, к примеру, каменная утварь для изготовления муки, относящаяся к кроуновской культуре. Туристы имеют возможность попробовать с помощью этих предметов самим воспроизвести процесс помола древним способом.
Также тропа проходит мимо «барсучьего города» - именно в этом месте сосредоточено несколько свежих и старых барсучьих нор.
Со смотровой площадки на прибрежных скалах открывается потрясающий вид сразу на несколько бухт. Во всей красе отсюда виден и легендарный остров Петрова, а также живописная песчаная коса, ведущая к нему от берега бухты Петрова.
Автор фото - Татьяна Мазнева.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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