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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 05:34 |
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Резидент Свободного порта Владивосток откроет производство источников бесперебойного питания
Инвестиционный проект является совместным производством компании «ИНСИСТЕМС» (входит в группу компаний ЛАНИТ) и Группы Legrand. Общая сумма капиталовложений в проект составит свыше 20 млн рублей.
На предприятии по производству источников бесперебойного питания будет осуществляться сборка оборудования, калибровка и установка (обновление) программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка его работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия.
Алексис Конан, генеральный директор группы Legrand в России и СНГ пояснил, что «производство подразумевает выпуск электротехнического оборудования для крупных инфраструктурных проектов, проектов гражданского и промышленного строительства, центров обработки данных».
На первом этапе развития нового производства планируется собирать моноблочные трехфазные источники бесперебойного питания серии KEORT мощностью от 10 до 120 кВА, соответствующие российским и европейским стандартам качества. К работе будут привлечены высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию на заводах Legrand.
По словам генерального директора «ИНСИСТЕМС» Евгения Вирцер, Корпорация развития Дальнего Востока оказала серьезное содействие в том, чтобы проект получил статус резидента Свободного порта.
«Сейчас для большого количества проектов на Дальнем Востоке оборудование приходится привозить с западной части России. В то же время ниша локальных производств свободна. Ее мы и планируем занять. Выбор места для нового производства не случайно пал на дальневосточный регион. Условия для инвестиций и развития промышленных и инфраструктурных проектов, которые создает государство в регионе, действительно уникальны. Здесь удобная логистика и есть необходимые кадры для нашего предприятия», - отмечает он.
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов подчеркнул, что задача Корпорации - обеспечить административное сопровождение инвестиционных проектов: «Все стороны заинтересованы в успешном старте новых производств, их эффективной реализации и стабильном развитии. Бизнес-инструменты и преференции особого экономического режима дают серьезный стимул компаниям наращивать производственные мощности».
Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в инвестиции, привлеченные на Дальний Восток с помощью инструментов развития – ТОР, Свободного порта Владивосток, целевой поддержки инвестиционных проектов - будут увеличены почти в два раза.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Новые инвестиции будут привлекаться на постоянной основе. Так до конца 2017 года мы рассчитываем выйти на объем привлеченных инвестиций в 4 трлн рублей. Уже сейчас на Дальний Восток привлечено 2,3 трлн рублей инвестиций, большая часть из которых – 2,2 трлн рублей – частные".
Напомним, с момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 338 заявок на общую сумму инвестиций более 350 млрд рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ во Владивостоке являются 83 компании с объемом инвестиций на сумму более 48 млрд рублей и перспективой создания более 4 тысяч рабочих мест.
Фото Александра Хитрова, PrimaMedia.
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