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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июля, 17:32 |
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Соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан подготовит рабочая группа
Во время визита Со Бёнсу осмотрел терминалы порта и провел рабочую встречу с генеральным директором ВМТП Заирбеком Юсуповым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи. С целью двустороннего экономического развития господин Со Бёнсу предложил заключить соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан.
Для разработки меморандума между портом Пусан и ВМТП стороны создадут рабочую группу, которая представить рекомендации по расширению сотрудничества между стивидорными компаниями. Соглашение позволит способствовать использованию мощностей двух портов основными грузоотправителями, грузополучателями, судовладельцами и перевозчиками России и Кореи.
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