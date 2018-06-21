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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Мая 2016, 13:50 | Регион сегодня
Во Владивостоке алмазная биржа заработает к Восточному экономическому форуму
На Восточном экономическом форуме будет представлена новая торговая площадка по продаже алмазов. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил вице-премьер РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, площадка запустится осенью и впоследствии будет развиваться: «Биржа, наверное, пока будет звучать громко, но площадку по продаже алмазов во Владивостоке мы откроем до Восточного форума. Собственно, думаю, на Форуме она будет как раз презентована. А дальше будем ее развивать».
На данный момент торговля алмазами ведется через территорию других стран. Юрий Трутнев высказал свои сомнения относительно прозрачности торговых схем: «Почему-то всех это устраивает. Может, потому что схема менее прозрачная? Мне кажется, биржевая торговля снимет очень много вопросов».
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте «РИА Новости».
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